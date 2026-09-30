“A avó e o amor” indaga en la memoria familiar

El director compostelano Raúl Veiga presentó ayer su nuevo largometraje, “A avó e o amor”, en el marco del Ourense Film Festival (OUFF). Se trata de un proyecto independiente en el que estuvo trabajando durante seis años. El cineasta confesó que esta obra fue una necesidad puramente existencial para él. “Si no la hago, me muero”, afirmó Veiga, quien asumió los roles de productor, guionista y director para poder sacar adelante la historia, con la que compite en la Sección Oficial Panorama Galicia.

La película, una producción con fuerte arraigo portugués, explora la construcción de los afectos, la memoria y la identidad alrededor de dos hermanos que heredan la casa de su abuela, con la que habían perdido el contacto, en el norte de Portugal y reciben el encargo de perpetuar el relato familiar. El territorio transfronterizo del Miño y las propias vivencias personales y familiares del director sirvieron de inspiración para articular este diálogo entre el pasado, la lengua y la pertenencia.

El autor subrayó también la importancia del respeto absoluto por el espectador, afirmando que el cine debe ser siempre un espacio de disfrute y fascinación. “Si no puedo acompañar al espectador y emocionarlo, da igual en qué lengua le hables, porque no te va a escuchar”, apuntó. Aunque el estreno mundial del filme tuvo lugar este martes en el Teatro Principal, habrá un segundo pase el viernes, 2 de octubre, a las 22,00 horas.

Rubén Méndez busca apoyo para su nuevo proyecto

Una experiencia paranormal fue el detonante que sumergió al realizador ourensano Rubén Méndez en el enigma de las psicofonías. Fruto de esta inquietud nace “Jürgenson Frequency”, un largometraje rodado en Ourense que participa este año en la sección Xanela del OUFF, en la que se presentarán proyectos sin finalizar para poder captar respaldo.

Cristina Pascual, coordinadora de Xanela, y Rubén Méndez.

El filme, actualmente en fase de posproducción y en búsqueda de apoyos, espera ver la luz el próximo año.

La cinta reconstruye a modo de relato biográfico la vida de Friedrich Jürgenson, considerado el pionero de la transcomunicación instrumental. Este histórico personaje fue el primero en experimentar con la grabación de sonidos para intentar establecer contacto con presencias procedentes de otras dimensiones, alimentando décadas de investigación y debate en torno a la comunicación instrumental.

El elenco de este filme está encabezado por José Cobertera como protagonista, acompañado por intérpretes como Brendan Price, Manuel Millán, Avelino González y Marta Doviro. Por su parte, Blanca Álvarez asumió el reto de dirigir la producción, el vestuario y el apartado artístico de la producción.