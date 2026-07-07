Del banquillo al anillo: una mujer se casa el mismo día que se sentó en el banquillo acusada de un atropello

Si los lunes suelen ser intensos ya de por sí, el que vivió ayer A. (48 años) no lo olvidará en el resto de su existencia. La mujer tenía dos citas ineludibles, aunque por causas muy distintas. La primera fue en la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, donde se sentó en el banquillo por un atropello; la segunda, seguramente la más importante para ella: su casamiento.

Su periplo en el juzgado penal fue breve. La vista preliminar en la que figuraba como acusada se cerró sin acuerdo. Fiscalía pide para ella una condena de 3.000 euros de multa y dos años sin conducir vehículos a motor al considerarla autora de un delito de lesiones por imprudencia por un atropello ocurrido en la ciudad el 25 de abril de 2022.

En el escrito, la acusación pública señala que ese día en un paso de peatones de Marcelo Macías golpeó con el vehículo que conducía a un hombre que estaba cruzando. La víctima impactó contra el capó y seguidamente con su cabeza contra la luna delantera del turismo, cayendo finalmente sobre la calzada.

El perjudicado sufrió como consecuencia del atropello la fractura de la meseta tibial externa izquierda y un esguince en el tobillo derecho, necesitando para recuperarse 130 días. Ante la falta de acuerdo entre las partes en la audiencia preliminar celebrada ayer, el caso llegará a juicio, donde declararán cuatro testigos y dos peritos para esclarecer lo que ocurrió el citado día.

A. no afrontará este mal trago hasta el próximo 16 de diciembre. Ayer apenas pasó unos minutos en la sala de lo penal; salió antes de las diez de la mañana con el plato fuerte del día aún por llegar. Horas después, viviría uno de los momentos más cruciales de su vida: estaba a punto de contraer matrimonio.

Pasarán los años y, sin duda, A. mantendrá intacto el recuerdo de todo lo que experimentóun lunes muy caluroso de comienzos de julio del 2026.