El bar Limia vendió un primer premio del Sorteo de El Niño en Ourense: "É o primeiro que dou; esperamos que sea do barrio"

La suerte sonríe a Ourense con prudencia en la Lotería de El Niño celebrada este martes, que repartió el primer premio en la capital y en Xinzo de Limia. Fue un gordo muy repartido, que cayó en casi todas las provincias del país, y que no dejó a Ourense atrás, con décimos triunfadores en el el bar Limia de la calle Ervedelo, junto al estadio de O Couto de la ciudad y en la admnistración A Pantalla Meiga de la localidad limiana, otro éxito de “los hermanos de la suerte”.

Israel Pereira subió la persiana del bar Limia como cualquier otro día, a pesar del festivo. Mientras se estaba celebrando el sorteo, él estaba exento en su jornada laboral, sin conocer que en este local había caído el máximo de los triunfos de este Día de Reyes.

Pereira aseguró que se enteró del logro a través de la prensa que se presentó en el bar, que lo pilló de sorpresa. “Eu non sabía nada e despois aos dez minutos chamáronme da delegación para dicirme que habiamos ganado o premio”, afirmó. “Esta delegación ten moito tiempo, ten dado moitos premios, pero eu non levo moito aquí e é o primeiro que dou, é unha verdadeira alegría”, aseguró Pereira, quien espera que el afortunado sea "do barrio".