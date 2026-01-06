Los "hermanos de la suerte" vuelven a premiar a Ourense: "Xa non che sei cantos premios levamos repartidos"

La suerte se vuelve a fijar en la provincia de Ourense, esta vez en el Sorteo de El Niño. La administración "A Pantalla Meiga" ha repartido, una vez más, uno de los premios de este sorteo.

En esta ocasión ha sido el primer premio, con el número 06703, que reparte una cuantía de 200.000 euros al décimo -168.000 euros netos-. Ha sido en un sobre sorpresa de los que prepara esta administración y que invita a los compradores a no abrirlo hasta el día del sorteo.

Herminio, uno de los "hermanos de la suerte", celebró esta fría mañana del 6 de enero que la fortuna volviese a sonrier a su administración con champagne y recordando a los compradores que abran sus sobres sorpresa que llevan el lema "ábreme el día indicado y descubre si te ha cambiado la vida".

Así, sin prisa pero sin pausa, la adminsitración cerró sus puertas poco después de la celebración ante unos pocos vecinos curiosos -y alguno que venía a comprobar sus décimos y que no pudo hacerlo- que felicitaron una vez más a los empleados de la administración.

"Xa non che sei cantos premios levamos repartidos", explicó Herminio, citando los premios repartidos en los últimos años. "Queremos seguir celebrando xuntos os irmáns da sorte para seguir dando premios".