INCENDIO EN ALMERÍA
12 muertos, 8 heridos y 19 desaparecidos

¿Sabe usted que el Barbaña tiene unos nuevos habitantes?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la presencia de ciertos animales en las aguas del Barbaña que sorprenden a los ourensanos

Nutrias en el barbaña.
Nutrias en el barbaña. | La Región

¿Sabe usted que el históricamente castigado río Barbaña tiene unos nuevos, peludos e inesperados inquilinos? ¿Que más de un vecino se ha frotado los ojos al avistar nutrias mientras paseaba por la senda peonil? ¿Y que la visita tiene su mérito, ya que estos animales son muy “sibaritas” con la pureza del agua y el Barbaña era hasta hace poco más famoso por los vertidos y los malos olores?

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