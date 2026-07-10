QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el Barbaña tiene unos nuevos habitantes?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el históricamente castigado río Barbaña tiene unos nuevos, peludos e inesperados inquilinos? ¿Que más de un vecino se ha frotado los ojos al avistar nutrias mientras paseaba por la senda peonil? ¿Y que la visita tiene su mérito, ya que estos animales son muy “sibaritas” con la pureza del agua y el Barbaña era hasta hace poco más famoso por los vertidos y los malos olores?
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