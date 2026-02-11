Luz verde a adjudicar la mejora del río Barbaña

La finalización del saneamiento del río Barbaña y la mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Cibrao das Viñas ya tiene virtual adjudicatario. La mesa de contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha propuesto adjudicar el contrato a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Espina Obras Hidráulicas -propiedad del grupo ourensano Valtalia desde 2019- y la constructora ourensana Extraco, tras resolver uno de los concursos más reñidos de los últimos años.

La alianza ourensana se ha impuesto con una valoración total de 88,19 puntos, superando por apenas 0,31 puntos a la segunda clasificada, la UTE liderada por Dragados, que obtuvo 87,88 puntos. La resolución del concurso se ha decidido en la “foto finish” gracias a la oferta económica. Aunque la propuesta técnica de Dragados y Drace Geocisa recibió una valoración superior por parte de los técnicos del Ministerio -37,46 puntos frente a los 36,45 de la ganadora-, la UTE de Espina y Extraco logró revertir el resultado en la baremación objetiva. Su oferta económica, cifrada en 30.985.994 euros (37,5 millones con IVA), fue más competitiva que los 31,5 millones más IVA propuestos por su rival, lo que le permitió sumar los puntos necesarios para alzarse con el contrato. El presupuesto final supone una baja del 13,31% respecto a los 35,7 millones de euros más IVA en los que se había licitado la obra.

El proceso de adjudicación también ha estado marcado por la depuración de ofertas consideradas inviables. La mesa de contratación excluyó definitivamente a dos licitadores, las UTE formadas por Abaldo-Sistemas de Automatismo y Avintia-Civis Global, tras determinar que sus bajas incurrían en presunción de anormalidad.

Los informes técnicos concluyeron que las justificaciones presentadas por estas empresas eran insuficientes para garantizar la correcta ejecución de los trabajos. Con esta propuesta de adjudicación, que deberá ser ratificada por el órgano de contratación, se desbloquea una infraestructura clave para Ourense que contará con un plazo de ejecución de 30 meses. La tercera posición en el concurso fue para la UTE Aquambiente-Sando, que se quedó a menos de un punto de la ganadora con 87,42 puntos, evidenciando la fuerte competencia existente en una licitación a la que concurrieron 18 grandes grupos del sector.