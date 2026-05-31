El barrio de O Pino exige un bus que llegue al centro

La Asociación de Vecinos de Santa Ana do Pino ha rechazado las declaraciones realizadas por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras la supresión del servicio especial de autobús habilitado para el barrio. El regidor justificó la retirada de la lanzadera por su baja utilización y acusó a la entidad vecinal de influir en los usuarios para no emplear el servicio.

El autobús fue puesto en marcha el pasado 18 de mayo para conectar las Torres do Pino con la estación intermodal y el centro de salud de A Ponte mientras permanece cortado el acceso por la N-120 debido a los desprendimientos registrados en el túnel de O Pino.

Recorrido propuesto

En un comunicado, la asociación asegura que ya había advertido antes de la entrada en funcionamiento del servicio de que el recorrido propuesto podría resultar insuficiente. Según señala, una línea limitada a esos puntos “dificilmente respondería ás necesidades reais de mobilidade” de buena parte de los vecinos.

La asociación considera que el escaso uso de la lanzadera se debe a que el recorrido ofrecido no cubría los desplazamientos que realizan habitualmente los habitantes de la zona. Por este motivo, defiende que el servicio debía llegar hasta el centro de la ciudad e incluir más paradas para resultar útil a un mayor número de usuarios.

En este sentido, la entidad recuerda que el pasado 16 de mayo presentó una propuesta para ampliar el recorrido hasta el parque de San Lázaro, incorporando paradas en zonas como As Caldas, 12 de Outubro o Curros Enríquez, además de estudiar una ampliación horaria, todo lo contrario a lo que se ha acabado llevando a cabo.

Demandas del vecindario

Respecto a las acusaciones del alcalde, la directiva sostiene que la asociación se limitó a trasladar las demandas del vecindario y rechaza cualquier intento de influir en el uso del servicio. “A asociación limitouse en todo momento a trasladar as inquietudes e propostas expresadas polos veciños”, afirma.

En todo caso, la asociación tiende la mano su disposición a colaborar con el Concello y propone abrir una mesa de trabajo para buscar alternativas de movilidad mientras continúe cerrado el acceso por la N-120.