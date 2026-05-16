El Concello de Ourense activa, cuatro meses tarde, un bus especial en O Pino

Corte del carril en el acceso de la N-120 a O Pino, que tiene sin bus a la zona

El Concello de Ourense anunció este viernes la activación de un servicio especial de autobús para el barrio de O Pino, una medida que llega cuatro meses después del inicio de las obras en la carretera de Vigo y dos semanas más tarde de las protestas vecinales, que llegaron a cortar la carretera.

A pesar de que el gobierno municipal calificó su intervención de “urgente” y “ágil”, la solución se ha demorado hasta que el malestar ciudadano y las movilizaciones de principios de mayo forzaron una respuesta oficial. El servicio, que conectará las Torres do Pino con la Estación Intermodal, funcionará únicamente de lunes a viernes en horario de 07,30 a 14,30 horas, dejando sin cobertura los desplazamientos vespertinos.

En su comunicado, el Concello justifica la tardanza señalando la “inacción” del Estado y los retrasos en las obras del Ministerio de Fomento. Sin embargo, la medida llega tras meses de denuncias por el aislamiento del barrio, evidenciando que la respuesta administrativa se ha producido solo tras el aumento de la presión social y mediática sobre la gestión municipal del transporte urbano.