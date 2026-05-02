El barrio de O Pino, casi tres meses sin bus hacia el centro

El abandono de los barrios de la ciudad está a la orden del día, a causa de la dejadez e inacción municipal, ya sea por el destrozo de sus calles, las obras interminables e inacabadas o la carencia de servicios mínimos, como es el autobús urbano. Precisamente, el barrio de O Pino carece de esta prestación fundamental para la movilidad de los ciudadanos desde hace ya cerca de tres meses.

Desde mediados del mes de febrero, las líneas 3 y 4 (Santa Cruz-Cumial y Eirasvedras-Seixalbo) omiten la parada de Torres de o Pino, en sentido al centro de la ciudad. La causa de este abandono es el corte de un carril en el túnel de la N-120, debido al riesgo de derrumbe de un muro del mismo.

Esta situación tiene al límite a los vecinos de la zona, que ya han decidido organizarse y juntarse para clamar contra el abandono sistemático que están sufriendo. La Asociación de Vecinos Santa Ana de O Pino ha convocado hoy a las 11,00 horas una movilización en la parada de bus afectada, en la que reclamarán soluciones y la vuelta inmediata de alguna manera del servicio y propondrán acciones.

La falta de parada desplaza a los vecinos hasta la marquesina situada en Eulogio Gómez Franqueira, junto al Centro Cívico de A Ponte. No es una distancia a priori larga, pero la pésima accesibilidad por acera de la zona, hace que los viandantes tengan que andar cerca de un kilómetro si respetan los límites peatonales, sin cruzar mal por la carretera nacional.

“Si una persona de 80 años con dificultades de movilidad, tiene que ir al Centro de Salud de A Ponte, tiene que coger el autobús hasta Quintela o Santa Cruz -el sentido contrario- y luego dar la vuelta para que te dejen en el ambulatorio”, resaltó la presidenta de la asociación vecinal de O Pino, María del Carmen Montero.

La presidenta aseguró que las reclamaciones que realizan desde el colectivo para el retorno del servicio son ignoradas por el Concello: “La responsable de transportes nos contesta que es imposible, que la gente no puede perder 10 minutos en la siguiente parada”. Por el momento, el bus continúa pasando por la N-120, sin acceder al Camiño da Vía Vella, ignorando el derecho a la movilidad de cientos de vecinos. Además, el abandono de la zona también se deja notar con un pésimo iluminado público, con farolas tapadas por ramas y maleza.