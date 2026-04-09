Begoña Delgado, farmacóloga ourensana: “Si la piel no actuase de barrera natural, nos secaríamos como uvas pasas"

La Real Academia de Farmacia de Galicia tiene una nueva incorporación como académica. La farmacóloga ourensana Begoña Delgado Charro (Ourense, 1963), investigadora en la universidad de Bath, que obtiene este reconocimiento a una trayectoria internacional centrada en uno de los grandes retos de su especialidad: cómo conseguir que los medicamentos atraviesen la piel de forma eficaz y segura.

Pregunta. ¿Cómo vive este nombramiento?

Respuesta. Estoy un poco nerviosa. Es un reconocimiento que me ha llegado a nivel emocional. Desde luego es un honor, más siendo en mi tierra.

P. Lleva muchos años fuera. ¿Cómo es esa relación con Ourense desde la distancia?

R. Bath se encuentra a una hora y media de Londres y se parece un poco a Ourense, tenemos termas romanas. Echo de menos la comida, claro. Me fui en 1997 a Ginebra y desde 2004 estoy en Reino Unido.

P. ¿Es difícil volver?

R. Una vez te vas, es complicado. Mantengo colaboraciones, pero los sistemas son distintos. En Reino Unido no somos funcionarios, todo se gestiona de otra manera. Y trabajar con gente de muchos sitios es muy enriquecedor.

P. Su carrera en investigación se centra en cómo los fármacos atraviesan la piel.

R. Sí, es complejo porque la piel es una barrera. Si no lo fuera, nos desecaríamos como una uva pasa. Es muy difícil que los fármacos pasen a través de ella.

P. ¿Estamos cerca de sustituir las inyecciones por sistemas a través de la piel?

R. Aún está lejano. Hay parches transdérmicos, pero solo funcionan con pocos medicamentos, normalmente muy potentes, como la nicotina.

P. Se habla mucho de microagujas. ¿Son el futuro?

R. Están en boga, pero todavía no han conseguido funcionar de manera reproducible en todos los pacientes.

P. ¿Hay interés de la cosmética en esto?

R. Lo que me gusta de esto es que a muchas personas diferentes nos interesa, unos queremos que las cosas pasen a través de la piel y otros no, pero el fin es el mismo, comprender el sistema. Entender por qué unas moléculas pasan y otras no, y es un tema muy difícil de predecir y entender.