Bermello proyecta un outlet en su local de Quintela

El establecimiento Bermello de Quintela cumple su primer aniversario, y sus responsables no pueden estar más satisfechos con la apuesta. “Estábamos muy contentos en el centro comercial”, indica el CEO de la empresa, Jorge Sobrino, “teníamos mucha venta de aparato pequeño. Aquí tenemos mucha más venta de electrodomésticos grandes, compras más importantes”.

Aquí tenemos mucha más venta de electrodomésticos grandes, compras más importantes"

Impulsados por ese cambio, han decidido incrementar su oferta, poniendo en marcha una planta de 600 metros cuadrados que funcione como un outlet para electrodomésticos. “Se trata de aparatos que tienen pequeños efectos en el embalaje o el montado, y no pueden salir por el canal de venta habitual”, continúa relatando Sobrino, “así que dispondremos de este espacio para que puedan tener una segunda vida”.

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Además, celebrarán el primer aniversario del traslado el próximo día 7 con una promoción especial. “Todo el que venga a la tienda tendrá un obsequio”, comenta el responsable de la empresa, “y los cincuenta primeros clientes que hagan una compra de 25 euros por la mañana (a partir de las 10:00 horas) y por la tarde (16:15 horas), pueden llevarse una freidora de aire por un euro más”.

Sobrino cumple así su primer año al frente de la compañía ourensana, un período que afirma haber sido “de mucho aprendizaje junto a mi abuelo -el fundador de la empresa, Jorge Bermello-, conociendo a proveedores y canales de distribución”. Su siguiente paso, previsto para el 15 de diciembre, será la expansión de la marca a Francia, donde han detectado un buen nicho de mercado.