Jácome activa la cuestión de confianza al tumbar la oposición los presupuestos

La oposición tumba los presupuestos de Jácome durante el pleno extraordinario del Concello de Ourense

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, intentará aprobar su borrador orzamentario a través de una cuestión de confianza después de que las fuerzas de la oposición votaran en bloque su oposición a las cuentas.

El escenario tras la retirada de los presupuestos | La Región

Obtuvo, eso sí, una pequeña victoria en el pleno al conseguir que el documento fuera finalmente debatido, contando para ello con la colaboración del PSOE que unió su voto a Democracia Ourensana para impedir que fuera retirado del orden del día, postura que respaldaban tanto BNG como PP amparándose en la ausencia del informe de intervención, que impide aplicar los presupuestos aún si fuesen definitivamente aprobados.

El apoyo socialista cosechó las críticas de la portavoz popular Ana Méndez, quien comparó primero las cuentas con "embotellar un viño en pleno proceso de fermentación. A botella estouparía. É únicamente unha ferramenta electoral do alcalde". Respecto a los socialistas, Méndez les recordó que "xa rexeitaron modificacións de crédito de menor cuantía pola falta do informe do interventor. Da igual que despois vaian a votar en contra, se dan paso a estes orzamentos".

También Luis Seara reprochó que se fuera a producir el debate desde la bancada del BNG, recordando al PSOE que "pedir enmendas é surrealista".

Un posible acuerdo

El propio Jácome se encaró con la portavoz popular, señalando que había consenso para que la sesión plenaria se hubiera celebrado el pasado lunes, pero "debió recibir una llamada de Santiago, o de la calle Progreso -en referencia a la Diputación- e botouse atrás", tildando de hipócrita a la popular, e iniciando una discusión que concluyó con dos llamadas al orden de Ana Méndez.

A la hora de votar, se consintió primero que el debate orzamentario se produjera a través de la dupla DO-PSOE, que a continuación votó en contra del documento, lo que activó la cuestión de confianza, que se tratará en un nuevo pleno a las 12:30 horas