¿Sabe usted que las bicis eléctricas de Ourense tienen sus aparcamientos vacíos?

¿Sabe usted que aunque su aparcamiento lleva meses formando parte del mobiliario urbano de la ciudad nada se sabe de las “famosas” bicis eléctricas de alquiler? ¿Que cuando se pongan en marcha ya habrá que renovar los puntos de recarga? ¿Que si ya ha costado sacar adelante el precio de la piscina de As Burgas, veremos que ocurre con este servicio?