Bicos de Papel llena de solidaridad el Auditorio de Ourense
GALA BENÉFICA
La II Gala Solidaria de Bicos de Papel reunió en el Auditorio de Ourense música, humor y danza para recaudar fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias
La Asociación Bicos de Papel celebró ayer en el Auditorio Municipal de Ourense su II Gala Solidaria, una cita benéfica que volvió a reunir a decenas de asistentes en torno a la música, el humor, la danza y distintas actividades familiares. El evento tuvo como objetivo recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer y de sus familias.
El espectáculo contó con las actuaciones de los magos Xulio Merino y Lara Doiro, la Escuela Profesional de Danza Estilo Libre, el dúo formado por Maite López y Antón Otero y el cantante y compositor Paco Nogueiras. Además, el público pudo participar en talleres de pintacaras y de chapas.
Los fondos obtenidos permitirán a Bicos de Papel mantener sus programas de acompañamiento emocional, apoyo social y humanización hospitalaria.
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