Bicos de Papel llena de solidaridad el Auditorio de Ourense

La Asociación Bicos de Papel celebró ayer en el Auditorio Municipal de Ourense su II Gala Solidaria, una cita benéfica que volvió a reunir a decenas de asistentes en torno a la música, el humor, la danza y distintas actividades familiares. El evento tuvo como objetivo recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer y de sus familias.

El espectáculo contó con las actuaciones de los magos Xulio Merino y Lara Doiro, la Escuela Profesional de Danza Estilo Libre, el dúo formado por Maite López y Antón Otero y el cantante y compositor Paco Nogueiras. Además, el público pudo participar en talleres de pintacaras y de chapas.

Los fondos obtenidos permitirán a Bicos de Papel mantener sus programas de acompañamiento emocional, apoyo social y humanización hospitalaria.