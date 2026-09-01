Bicos de Papel presenta su gala solidaria para niños con cáncer

La asociación Bicos de Papel celebrará su II Gala Solidaria el 5 de septiembre en el Auditorio Municipal de Ourense para apoyar a menores con cáncer y sus familias. La delegada de la asociación en Ourense, Beatriz González, destacó la situación de los pacientes locales: “Al no haber oncología infantil en el hospital y tener que ser derivados a Vigo, necesitan un lugar donde poder pasar el tratamiento de la mejor manera posible”. En este sentido, confirmó que ahora mismo hay tres familias de Ourense residiendo en la vivienda de acogida próxima al Hospital Álvaro Cunqueiro.

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Los tratamientos oncológicos requieren estancias que pueden alargarse hasta los dos años, lo que supone “dejar su hogar mucho tiempo”, por lo que esta ayuda resulta “indispensable para ellos”. Además del alojamiento, la asociación ofrece ayudas económicas, asistencia psicológica y apoyo en la curación de secuelas. La gala abrirá sus puertas a las 17,00 horas con talleres, pintacaras y la visita de personajes de Star Wars, prometiendo ser “una tarde muy emotiva”. A las 18,00 comenzarán las actuaciones de Xulio Merino, Lara Doiro, Paco Nogueiras y la Escola de Danza Estilo Libre, junto a la enfermera Maite López y el médico Antón Otero. Las entradas cuestan 8 euros en Ataquilla (gratuitas para menores de tres años) y existe la opción de colaborar mediante la “fila cero”.