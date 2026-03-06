Billy Wilder será homenajeado durante el OUFF 2026

La figura de Billy Wilder se une a la de Ángela Lansbury y Carmen Martín Gaite, en los homenajes que se llevarán a cabo durante el OUFF 2026

El festival conmemorará el 120 aniversario del nacimiento de Billy Wilder
El Festival de Cine de Ourense (OUFF) ha presentado las primeras novedades para su edición de 2026, que incluyen un homenaje al director Billy Wilder cuando se cumplen 120 años de su nacimiento.

Exhibiranse cinco filmes que mostren a traxectoria do director, a súa capacidade única para combinar humor ácido, crítica social e unha mirada profundamente humana"

Este homenaje formará parte de la sección “Agarimo”, donde los organizadores buscan “recoñecer con tenrura e respecto a figuras inesquecibles do cinema e da cultura”, al tiempo que califican la figura de Wilder como “un dos directores e guionistas máis influentes da historia do cine internacional”.

La programación del festival ofrecerá entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre la exhibición de cinco películas de Wilder que recojan “a traxectoria do director, e amosen a súa capacidade única para combinar humor ácido, crítica social e unha mirada profundamente humana”. La figura de Wilder se une a Ángela Lansbury y Carmen Martín Gaite, que inauguraron la sección “Agarimo”.

