PRECIOS MÁXIMOS A NIVEL NACIONAL
El precio de los coches de ocasión sigue sin tocar techo en Ourense
MARCA GLOBAL
La firma de moda Bimba y Lola, fundada por las ourensanas Uxía y María Domínguez, ha anunciado la llegada a su consejo de administración de Natalia Gamero “para fortalecer su desarrollo como marca global”, indican desde la compañía.
Gamero llega a la marca de moda precedida por una carrera en el grupo editorial Condé Nast, del que ha llegado a ser CEO, presidenta y editora, una experiencia que le permitirá aportar “una extensa experiencia profesional en la dirección internacional de medios de comunicación líderes en ámbitos como la moda, el arte, la cultura o los viajes”, continúan explicando desde Bimba y Lola.
Uxía Domínguez, presidenta de Bimba y Lola, señalaba que “su experiencia liderando procesos de transformación y crecimiento internacional en organizaciones creativas nos aporta un conocimiento único y valiosísimo para la etapa actual en la que nos encontramos”.
Bimba y Lola “ficha” a Natalia Gamero
