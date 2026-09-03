Bispo Lourenzo se une a las zonas de arreglo de la Xunta

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, ha supervisado las obras de mejora en la calle Bispo Lourenzo, uno de los 13 puntos de la ciudad donde la administración autonómica está ejecutando reformas por un importe global de 2,8 millones de euros.

Las intervenciones en esta vía de conexión con el barrio de Vistahermosa incluyen el fresado y la reposición del firme en las zonas deterioradas, la extensión de una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente y el repintado de la señalización horizontal. En el ámbito peatonal, se han instalado baldosas podotáctiles en los pasos de peatones y se han sustituido las plaquetas y bordillos dañados para adaptar la accesibilidad.

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Sobre el alcance de estos trabajos, Manuel Pardo detalló que "as actuacións nesta rúa pois consisten na mellora do firme e tamén actuacións nas beirarrúas". Esta obra se integra en un plan promovido por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. El delegado subrayó que la calle Bispo Lourenzo representa "unha das 13 travesías urbanas de titularidade autonómica nas que a Xunta de Galicia inviste máis de 2,8 millóns de euros na cidade de Ourense".

El propósito de la actuación es aumentar la seguridad de conductores y peatones. Según Pardo, la nueva equipación "tende a mellorar a mobilidade, mellorar a seguridade dos nosos veciños e veciñas".

El plan autonómico abarca también tramos de titularidad autonómica en las calles Progreso, Coruña, Velázquez, Emilio Pardo Bazán y la avenida de Buenos Aires. Pardo destacó asimismo los trabajos en la Subida al Seminario, "que leva un importante investimento, no cal se está a traballar en terreo consolidado no cal non só se actúa sobre a reparación do firme, senón que se actúa sobre as instalacións e subministracións eléctricas".