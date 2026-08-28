San Cibrao das Viñas ejecuta obras por valor de 2,5 millones

El Concello de San Cibrao inciaba el año con un ambicioso plan de obras públicas para el ejercicio 2026 dotado con un presupuesto total de 2.485.548 euros. Al afrontar la recta final del año, el concello ya ha licitado la práctica totalidad de los proyectos, manteniéndose únicamente 320.000 euros en fase de tramitación administrativa. El presupuesto incluye actuaciones repartidas entre las siete parroquias del municipio, de los cuales 900.000 euros son aportados tanto por la Xunta como por la Diputación.

El bloque principal de las inversiones se destina a la red de infraestructuras viarias, con casi 1,5 millones de euros consignados a tres grandes contratos de riegos y aglomerados. Las obras abarcan el acondicionamiento de accesos a núcleos de población, el firme de viales municipales y la reparación de caminos en puntos como Currás, Rante, Soutopenedo, San Cibrao, Ponte Noalla, Pazos de San Clodio y Santa Cruz.

Destacan actuaciones estratégicas como el aglomerado de la pista de la rotonda de Cid al alto de Veiga por 375.000 euros, un plan integral de riegos en viales municipales por 353.960 euros, y el aglomerado en la rúa Nova e Campo con 250.000 euros. Asimismo, el plan incluye la reparación de caminos dañados en Rante y Veiga a causa de los incendios forestales, con una partida de 48.000 euros.

Humanización de plazas

La renovación de los espacios de convivencia vecinal cuenta con una consignación de 320.327 euros distribuida en tres proyectos de humanización. En Pazos de San Clodio, obras en la plaza principal por un importe de 148.301,00 euros; en San Cibrao, mejoras en la plaza Campo da Vela por 125.000 euros; y en Calvos acondicionamiento y mejora de la plaza de la localidad por 47.026 euros.

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Para el fomento de la actividad deportiva y la dotación lúdica familiar, el Concello ejecuta casi 350.000 euros. Finalmente, para los polígonos industriales destacan los 189.955 euros para la red de abastecimiento del Polígono David Ferrer, la ampliación de la canalización de pluviales en Barreiros por 50.000 euros y la dotación de alumbrado público en la Ciudad del Transporte por 46.536 euros.