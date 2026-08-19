Un potente chorro de agua por una tubería perforada interrumpe las obras de la avenida de Portugal

La rotura de una cañería durante los trabajos de acondicionamiento de la avenida de Portugal obligó a parar los trabajos durante unas horas hasta que se resolvió la incidencia.

Se perforó una de las cañerías de suministro de agua, provocando un potente chorro que alcanzó la altura del entresuelo entre los edificios cercanos

Los hechos ocurrieron en torno a las 13:09 horas del 18 de agosto a la altura del número 63 de la calle. Durante las tareas para retirar las aceras actuales y proceder con la sustitución, se perforó una de las cañerías de suministro de agua, provocando un potente chorro que alcanzó la altura del entresuelo entre los edificios cercanos.

En un primer momento, los operarios intentaron contener el escape empleando la pala de una excavadora para evitar los daños, al tiempo que se intentaba cortar la circulación para poder reparar la ruptura. Los comercios colindantes estaban cerrados en el momento del incidente, lo que impidió daños mayores.