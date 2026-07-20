El BNG inicia su carrera para llegar a la Alcaldía de Ourense

El BNG ha desvelado la candidatura para intentar conquistar la Alcaldía de Ourense. Luís Seara, el actual portavoz nacionalista en la ciudad, encabezará de nuevo una lista con la que la formación pretende disputar el gobierno ourensano a Gonzalo Pérez Jácome y continuar de esta manera el crecimiento conseguido en los últimos comicios celebrados en 2023.

El Bloque presentó ayer, en el exterior del Archivo Provincial, a los catorce primeros integrantes de una candidatura que combina la continuidad de sus actuales concejales con nuevas incorporaciones procedentes de distintos ámbitos sociales y profesionales. El objetivo, aseguró Seara, es construir una alternativa preparada para asumir el gobierno municipal desde el primer día en el caso que los ourensanos lo designen.

“É un equipo formado por persoas solventes, con rigor, cun compromiso inquebrantable con Ourense e tamén con experiencia na xestión”, afirmó el candidato. Seara defendió que la candidatura busca ser un reflejo de la sociedad ourensana, con presencia de jóvenes, trabajadores públicos, profesionales, jubilados y personas vinculadas al sindicalismo y a los movimientos vecinales.

Tras Seara figuran los actuales concejales Ruth Reza, Xosé Manuel Puga y Erea Blanco. Entre los perfiles incorporados se encuentran docentes, funcionarios, especialistas en gestión de fondos europeos, representantes sindicales, profesionales del derecho, trabajadores de la hostelería y personas relacionadas con el asociacionismo de los barrios. La candidatura incluye también a Hadrián Alonso, integrante de la Plataforma Vivenda Xa!, y a Máximo Sotelo, antiguo responsable de Electromedicina del CHUO.

Seara sostuvo que el BNG se ha convertido en la principal alternativa a Jácome y afirmó que la organización afronta el proceso electoral sin renunciar a la Alcaldía. “Ímos a por todas e xa estamos preparados para asumir o reto de gobernar”, manifestó.

El candidato dibujó una ciudad instalada, a su juicio, en una situación de “caos e apatía” y contrapuso la propuesta nacionalista a la gestión del actual gobierno municipal. El BNG promete colocar los barrios y las parroquias en el centro de sus políticas, recuperar los espacios públicos, atraer inversión y crear oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Ourense.

“Ourense precisa un alcalde e un Goberno local que dignifique o Concello que representa. Precisa diálogo, non bloqueo. Precisa proxecto, non improvisación”, concluyó Seara.