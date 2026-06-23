Luís Seara será el candidato del BNG de Ourense en las municipales de 2027: "Quero ser o alcalde para recuperar Ourense"

El BNG ha elegido a Luís Seara como candidato a la alcaldía de Ourense para las elecciones municipales previstas para mayo de 2027. Nacido en Ourense en 1964 y diplomado en Magisterio, el actual portavoz municipal de la formación nacionalista recibió el respaldo unánime de la militancia durante una asamblea local celebrada este lunes.

La designación culmina un proceso interno iniciado hace varias semanas para escoger a la persona que encabezará una candidatura con la que el BNG aspira a seguir creciendo electoralmente y a optar al gobierno municipal.

Desde la organización destacan la trayectoria política de Seara como uno de sus principales avales. Fue candidato por primera vez en las elecciones municipales de 2019, cuando el BNG regresó a la corporación municipal tras haber quedado fuera en 2015, obteniendo entonces dos concejales. En los comicios de 2023, la formación duplicó su representación hasta alcanzar cuatro ediles y se quedó a menos de 200 votos de lograr un quinto acta.

De cara a 2027, el objetivo del BNG no es solo aumentar su representación, sino también alcanzar la Alcaldía de Ourense. La militancia puso en valor la experiencia política de Seara, su conocimiento de la administración local, su cercanía a la ciudadanía y su labor al frente del grupo municipal.

"Quero ser o alcalde de todas e todos para recuperar Ourense"

Tras su elección, Seara se mostró agradecido por la confianza recibida y aseguró sentirse “moi feliz e orgulloso” de contar con el respaldo de sus compañeros para liderar nuevamente el proyecto nacionalista. Además, avanzó que ya trabaja junto a un equipo de 13 personas que, según afirmó, destacan por su preparación, sus perfiles profesionales y su compromiso con la ciudad.

"Non quero ser alcalde para ocupar unha cadeira. Quero ser o alcalde de todas e todos para recuperar Ourense, para que avance, para que funcione e, en definitiva, para que a veciñanza recupere o orgullo e a autoestima de pertencer á terceira cidade de Galiza", aseguró.

El candidato defendió que Ourense necesita un cambio en la forma de gobernar y aseguró que el BNG está preparado para liderar esa transformación. "A candidatura ten como obxectivo gobernar para cambiar esta dinámica nociva e perniciosa na que levamos instalados tanto tempo, afirmó.

Con esta designación, los nacionalistas se convierten en una de las primeras formaciones con candidato confirmado para la carrera hacia las elecciones municipales de 2027 en la ciudad de Ourense.