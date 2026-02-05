El BNG llevará a la Diputación de Ourense la reactivación de la autovía A-56

agilizar los trámites
El Concello de Ourense calificará de “emergencia” las obras del socavón de Pena Trevinca
Los diputados provinciales del BNG presentarán en la Diputación de Ourense una moción donde reclaman al ente que exija la reactivación de los trabajos para que la conexión Ourense - Lugo por autovía (la conocida como A-56) se ejecute de forma íntegra, pues la situación actual “condena a provincia ao illamento, á perda de oportunidades e ao atraso económico”, en palabras de Xose Manuel Puga.
Descartar calquera intento de convertela nun simple corredor, e que se aprobe con carácter inmediato un calendario público, concreto e vinculante de execución dos treitos pendentes"
La moción presentada por los nacionalistas reclama “descartar calquera intento de convertela nun simple corredor, e que se aprobe con carácter inmediato un calendario público, concreto e vinculante de execución dos treitos pendentes”, continuaba relatando Puga, quien recordaba que “dos case 70 quilómetros previstos no proxecto inicial apenas se executaron nove”, a pesar de tratarse "dunha actuación comprometida de máis de 500 millóns de euros”.
