El BNG llevará a la Diputación de Ourense la reactivación de la autovía A-56

Los diputados provinciales del BNG presentarán en la Diputación de Ourense una moción donde reclaman al ente que exija la reactivación de los trabajos para que la conexión Ourense - Lugo por autovía (la conocida como A-56) se ejecute de forma íntegra, pues la situación actual “condena a provincia ao illamento, á perda de oportunidades e ao atraso económico”, en palabras de Xose Manuel Puga.

Descartar calquera intento de convertela nun simple corredor, e que se aprobe con carácter inmediato un calendario público, concreto e vinculante de execución dos treitos pendentes"

La moción presentada por los nacionalistas reclama “descartar calquera intento de convertela nun simple corredor, e que se aprobe con carácter inmediato un calendario público, concreto e vinculante de execución dos treitos pendentes”, continuaba relatando Puga, quien recordaba que “dos case 70 quilómetros previstos no proxecto inicial apenas se executaron nove”, a pesar de tratarse "dunha actuación comprometida de máis de 500 millóns de euros”.