El BNG de Ourense critica el “pan e circo” del presupuesto

El BNG califica el borrador presupuestario del Concello de Ourense para 2026 como un proyecto de “pan e circo” enfocado al espectáculo. Su portavoz, Luís Seara, adelantó una enmienda de devolución y señaló al PP como cómplice necesario de las cuentas.

“É o orzamento de PP e DO. Máis aló dos xogos florais e de ficticios desencontros, este orzamento está pactado desde hai tempo por Luis Menor e Gonzalo Pérez Jácome”, aseguró. La negativa nacionalista a negociar siquiera se ampara en que el expediente carece del “necesario e preceptivo informe da Intervención Xeral”, lo que hace “surrealista” plantear enmiendas a un documento sin terminar.

Seara justificó su postura denunciando un “xeito de facer que non se rexe polo máis mínimo respecto institucional”, motivo por el cual no acudieron a la junta de portavoces al incumplirse el plazo de convocatoria estipulado en el Reglamento del Concello. Para los nacionalistas, el proyecto profundiza en el colapso económico con múltiples deudas en el cajón y un control limitado por bases de ejecución “perversas” que otorgan al alcalde un poder casi absoluto.

La crítica radica en el contraste entre el gasto superfluo y la asfixia social. El dinero para fiestas se multiplica por cuatro, superando los 1,5 millones de euros, mientras las luces de Navidad suben a 750.000 euros. En la otra cara, Seara advirtió que los servicios sociales están “a mínimos”: el área de Dependencia pasó de siete trabajadores a solo cuatro.

Finalmente, afeó modificar la RPT “pola porta de atrás” para contratar técnicos afines mientras se bloquean plazas sociales, advirtiendo que el regidor “premia e gratifica” a “aqueles funcionarios que lle son funcionais”, engrosando una “débeda cada vez maior cos provedores”.