Los bomberos del Consorcio Provincial denuncian en Ourense la situación del servicio: "O lume non entende de administracións"

Alrededor de un centenar de bomberos del Consorcio Provincial de Ourense se manifiestan este jueves en la calle Progreso de la ciudad para denunciar la situación que atraviesa el servicio. La protesta se enmarca en el conflicto laboral abierto con la administración provincial y que ha derivado en la convocatoria de una huelga indefinida iniciada este mes.

Los efectivos aseguran que sus reivindicaciones no se centran en mejoras salariales, sino en la necesidad urgente de una mejor planificación del servicio y en la ampliación de los equipos. Según explican durante la movilización, la falta de personal está comprometiendo la atención a emergencias, una situación que consideran insostenible.

Como ejemplo reciente, mencionan lo ocurrido en Trives, donde una vivienda resultó calcinada. "O lume non entende de administracións, os accidentes non esperan e as emerxencias non poden depender de quen teña a culpa ese día", aseguran en su manifiesto. Los manifestantes sostienen que los refuerzos (que dependen precisamente de ellos mismos) llegaron tarde, evidenciando, a su juicio, las carencias estructurales del sistema actual.

Falta de negociaciones

En el ámbito institucional, critican la falta de avances en las negociaciones. Señalan que, por el momento, únicamente la Diputación de Lugo ha mostrado disposición a dialogar, mientras que en Ourense denuncian bloqueos y falta de respuesta. Además, acusan a las distintas administraciones de “tirarse la pelota unas a otras” sin asumir responsabilidades.

La movilización de hoy forma parte de un calendario de protestas que continuará la próxima semana con nuevas acciones previstas en A Coruña, en un intento de dar mayor visibilidad al conflicto.