Mañana, a las siete menos cuarto, el Anxo Carro vivirá un encuentro especial. CD Lugo y UD Ourense, un partido en el que muchas miradas estarán puestas en el técnico local, Borja Fernández Fernández (Ourense, 1981), que fue el artífice de llevar al cuadro ourensano desde la Tercera Federación hasta la Primera. Ahora lo verá desde el banquillo de enfrente y seguro que muchos recuerdos pasan por su cabeza cuando la pelota empiece a rodar, aunque ahora se debe en cuerpo y alma a los lucenses.

“Es un partido bastante especial, y aunque intentas trabajar como todas las semanas y no pensar en eso, está ahí. De hecho, cuando salió el calendario miré cuando eran los dos partidos, este y el de vuelta, que es el 14 de febrero en O Couto”. En todo caso, para Borja, es una semana más: “Hablé con jugadores de la UD Ourense, pero como hago todas las semanas, porque mantenemos mucha amistad. Fue un grupo que me dio mucho y mantenemos mucha relación. Incluso hace poco estuve a punto de decir en una alineación que en el medio jugaban Parrilla y Champi”.

El entrenador ourensano tuvo que escuchar voces que no entendieron su marcha del equipo rojillo, por eso habla claro del tema: “No lo he dicho nunca, pero uno de los motivos de tomar la decisión fue para enfrentarme a otros jugadores y dirigir a otras plantillas, mirando si lo que hago vale para el fútbol profesional. También quería saber si mi forma de hacer las cosas y mi método de trabajo funcionaría y valdría para otros sitios. A mayores había mucha relación, mucha amistad y no sabía si sería capaz de tomar esas decisiones que eran necesarias”. Y añade: “Nunca lo entendí ni lo voy a entender. Había una relación contractual que terminó y no engañé ni mentí a nadie. Tomé una decisión que consideré que era lo mejor para mí. Es mi vida y fue mi decisión”. Zanja el tema: “Los que más ruido hicieron fueron una minoría a la que no le doy importancia. La mayoría lo entendieron y lo noto en el cariño y agradecimiento cuando voy a Ourense, vuelvo a O Couto o me encuentro con gente incluso aquí”.

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Volviendo al choque de mañana habla del rival: “Pocas cosas me pueden sorprender porque al equipo lo conozco bien y esta temporada les he visto muchos partidos. En todo caso, nunca se puede perder la capacidad de sorpresa, pero me espero un equipo muy parecido al del partido de Ferrol, muy serio y muy organizado”.

Hablando del Lugo, líder casi intratable, Borja Fernández lo tiene claro: “Pues algo parecido a lo que me sucedió en Ourense. Es algo que sueñas, piensas en ello, pero sabiendo que es algo muy difícil de conseguir, porque mira que ya es complicado ganar un partido y más en esta liga”.

Un técnico que está de moda por la forma y por el fondo. De eso y su futuro en los banquillos, termina hablando el ourensano: “Bueno, no sé si estoy de moda o no. Está claro que las cosas están saliendo muy bien, que es lo que más me reconforta. Eso y que mi idea de fútbol la sigo manteniendo y llevando adelante, como hice con los juveniles en Valladolid, y también funcionó en Tercera, Segunda y ahora Primera Federación. Sigo creyendo en eso, a muerte. En cuanto a mi futuro, el tiempo dirá por dónde te lleva, porque el fútbol es una montaña rusa”.

Diego Seoane, Héctor Otero y Pablo Parrilla, tres ourensanos más

El partido mañana en el Anxo Carro no será solo especial para el técnico Borja Fernández, porque en el conjunto lucense hay otros tres ourensanos. El mismo camino que el entrenador lo recorrió el preparador físico, Héctor Otero, que no dudó en aceptar la oferta y poner rumbo a tierras lucenses. Antes ya había estado formando parte de los cuerpos técnicos de Javi Rey en el Céltiga, Arzúa y Barco, donde también llegó a ser entrenador.

A su lado en los banquillos también está Diego Seoane Fernández, como entrenador asistente. Ya estaba vinculado al CD Lugo, donde ha fijado su residencia, y también es una persona de total confianza de Borja Fernández, con el que tiene relación desde hace muchos años. Y el tercero es el centrocampista Pablo Parrilla, jugador de total confianza del míster y que no dudó a la hora de emprender el mismo camino hacia Lugo, donde está cuajando una gran temporada.