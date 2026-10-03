Bum felino en Ourense: cinco veces más gatos en los hogares desde 2020

Miusín, uno de los muchos gatos que han poblado los hogares ourensanos los últimos años.

Ourense todavía ladra, pero cada vez maúlla más. Los gatos inscritos en el Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía (REGIAC) se han multiplicado por más de cinco desde 2020. Entonces apenas figuraban 2.059 en toda la provincia. Ahora son 10.801, según los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. En todo caso, el reinado de los perros en la provincia está lejos de correr peligro, aunque su ritmo de crecimiento disminuye. Durante estos seis años, pasaron de 80.510 a 97.412, es decir, aumentaron un 21%.

La comparación muestra el cambio con claridad. En 2020 había en la provincia 39 canes por cada gato registrado, mientras actualmente son nueve. Las cifras de ambas especies siguen lejos de equipararse, aunque la diferencia se reduce con especial rapidez en entornos urbanos.

La ciudad reúne 25.393 animales identificados, entre ellos 18.792 perros y 6.514 gatos. Allí hay menos de tres canes por cada felino y se concentra algo más del 60% de todos los gatos de la provincia. El reparto de los perros es muy diferente: únicamente uno de cada cinco está registrado en el municipio.

Además, parece que el acelerón felino viene para quedarse. En lo que va de año, el saldo del REGIAC creció en 1.580 animales en la provincia. De ese aumento neto, 1.170 correspondieron a gatos, prácticamente tres de cada cuatro.

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Cada vez más animales

Pese al avance de los gatos, los perros siguen dominando claramente el registro provincial. De los 108.482 animales inscritos actualmente en la provincia, casi nueve de cada diez son canes. Junto a ellos aparecen 10.801 gatos, 75 hurones, 13 aves rapaces y otros 181 ejemplares de especies menos habituales. En conjunto, la cantidad de animales identificados ha crecido un 31% desde 2020.

El registro incluye además a 51.590 titulares o propietarios distintos, lo que deja un promedio ligeramente superior a dos animales por persona inscrita. En todo caso, la cifra no equivale al número de mascotas por hogar, ya que una misma vivienda puede reunir varios titulares o animales.

El REGIAC vincula cada ejemplar identificado con su responsable. Sus datos dependen de que los propietarios comuniquen las bajas, por lo que no constituyen un censo exacto de cuántos animales viven en Ourense. Aun así, permiten comprobar con claridad en qué medida ha aumentado el peso de las mascotas durante los últimos años.

En definitiva, los perros conservan por el momento el trono de los hogares ourensanos. Los gatos, sin embargo, avanzan mucho más deprisa y encuentran en el entorno urbano su principal territorio.

Los perros sin raza definida dominan el registro de animales de compañía

Los perros sin raza definida mandan en Ourense. El REGIAC incluye 34.339 mestizos. A mucha distancia aparecen el mastín español (4.069 ejemplares), el pastor alemán (3.930) y el yorkshire terrier (3.314). Les siguen muy de cerca el podenco portugués (3.170), el podenco gallego (2.855), el setter inglés (2.743), el beagle (2.111) y el border collie (1.915).

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Entre los gatos, el europeo ocupa con claridad el primer puesto. El registro contabiliza 5.947, además de otros 3.174 clasificados como común europeo. Ambas denominaciones aparecen separadas en la base de datos. Por detrás figuran los mestizos (592), los siameses (404), los persas (149) y los gatos esfinge (102). El maine coon (67) queda ya muy atrás.

Un coatí encabeza la lista de mascotas más insólitas

Entre los más de 108.000 animales registrados en la provincia hay sitio para vecinos poco habituales entre los hogares ourensanos. El más singular de todos es un coatí, un pequeño mamífero omnívoro nativo del continente americano. El REGIAC incluye tres cerdos vietnamitas, una malvasía canela (una especie de pato) y 29 aves psitaciformes, un grupo al que pertenecen loros, cotorras o periquitos.

También se pueden encontrar 23 tortugas, mientras los conejos alcanzan los 27 al sumar los ejemplares comunes y enanos. Completan esta exótica lista de animales de compañía tres cobayas, cuatro aves domésticas u ornamentales y dos animales clasificados como “otros herbívoros”.

La ciudad reúne una buena parte de los casos más llamativos del registro. Sus 52 inscripciones incluyen el único coatí de la provincia, dos de los tres cerdos vietnamitas y 18 de las 29 psitaciformes. También constan cinco tortugas, tres cobayas y siete conejos.