Caen los abandonos de perros y suben las adopciones en Ourense en el 2025

Las cuatro perreras que conforman la Rede Provincial de Canceiras de la Diputación -A Rúa, Muíños, O Carballiño y Xinzo de Limia- cerraron el año pasado con un cambio de tendencia positivo en la gestión de animales abandonados en el último lustro. Tras el pico registrado en 2024, el número de perros que entraron en las instalaciones provinciales descendió un 12%, pasando de los 718 animales recogidos el año anterior a los 632 de 2025. Esta cifra devuelve la situación a la estabilidad de años previos como 2022 y 2023, en los que los laceros recogieron unos 630 ejemplares, casi dos al día.

Este descenso en el número de canes abandonados en los 86 concellos en los que la Diputación presta este servicio ha venido acompañado de mejores cifras de salida de las perreras. Si bien en números absolutos hubo menos adopciones que en los últimos cuatro años debido a la menor entrada de animales, las adopciones han repuntado. En 2025 se registraron 453 adopciones, el 72% de los perros que ingresaron en los centros, lo que sumado a los 113 que fueron devueltos a sus dueños, da como resultado que el 89,5% de los animales evitó un encierro prolongado.

Respecto a los perros que regresaron a sus casas, la Diputación insiste en la obligatoriedad de que tengan microchip. Y es que la identificación es clave para lograr un final feliz: casi la totalidad de los perros con microchip vuelven a casa, frente a solo el 10% de los que no están identificados.

Devoluciones in situ

La estadística omite 70 animales que no llegaron a ser inscritos en el registro de las perreras porque fueron devueltos a sus dueños en el propio lugar de recogida. Además, solo dos ejemplares recibieron la eutanasia terapéutica en todo el año. Tras recibir un aviso, el servicio de la Diputación actúa normalmente en las 24 horas posteriores.

En cuanto a la estancia media, el 75% de canes logra ser adoptado en el primer mes, tras cumplirse el periodo de custodia legal, y el 95% sale antes de cumplir un año.

Actualmente solo queda un caso de estancia superior a tres años, en A Rúa. Los responsables de la red aseguran que los que permanecen más de un año suelen ser perros de razas potencialmente peligrosas, grandes o con problemas de manejo. En la web específica de la Diputación (mediorural.depourense.es) se recoge toda la información de los perros en adopción en cada centro, con fichas con fotos de cada uno.

Las asociaciones gestionan el 76% de las adopciones

El éxito en la búsqueda de nuevos hogares para los perros abandonados en la provincia se sustenta fundamentalmente en la red de colaboración externa que prestan las asociaciones protectoras, responsables de la gestión de más del 76% de los procesos de adopción.

El balance de la Diputación en 2025 destaca un año más el papel de las entidades colaboradoras. De hecho, con algunas de ellas hay firmado un convenio con el ente provincial, como es el caso de la Asociación Agallas, que tramitó 85 adopciones en Xinzo de Limia, así como la Asociación Arume de O Carballiño, que gestionó un total de 270 adopciones con el refugio de A Medela.

Esta última realiza además una labor crucial de acogida para los casos más vulnerables que no pueden permanecer en el refugio, como son los cachorros lactantes, animales enfermos o mayores. De las 270 adopciones facilitadas por Arume, figuran ocho camadas de 48 cachorros, 52 cachorros recogidos sin madre y más de una veintena enfermos, atropellados y seniles.

También colaboran activamente, pero sin convenio, la Asociación Peludines sin suerte en A Rúa y un particular en Muíños.