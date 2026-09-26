El bus metropolitano de Ourense, aún en el aire y sin consenso

Diputados del PP y el BNG, en una de las votaciones.

El futuro de la movilidad en el área metropolitana sigue marcado por las discrepancias políticas y una aritmética poco habitual. El pleno de la Diputación evidenció que el modelo integral del transporte metropolitano continúa en el aire, tras un intenso debate que concluyó con la aprobación en solitario de la propuesta del PP para impulsar dos pruebas piloto de doce meses destinadas a conectar los polígonos industriales. La medida salió adelante superando el bloqueo de una inusual sintonía de voto entre el PSOE y Democracia Ourensana, que hicieron frente común durante toda la jornada.

La vicepresidenta provincial, Marta Nóvoa, apeló a la viabilidad económica para justificar este plan piloto. Según expuso, implantar de golpe las ocho líneas inicialmente previstas supondría un coste inasumible de “29 euros por persoa”, en base a los cálculos del Concello, a lo que se suma la reciente caída de la adjudicación del bus urbano en la ciudad, un contratiempo que impide a corto plazo crear un sistema metropolitano real con billete único.

“Non podemos seguir esperando”, urgió Nóvoa, afeando al Concello de Ourense que no haya respondido a las cartas de colaboración enviadas por la Xunta. La hoja de ruta popular no convenció a la oposición. El socialista Álvaro Vila lamentó que focalizar el servicio en las áreas industriales deja de lado a municipios como Amoeiro o Punxín, desvirtuando el trabajo de la comisión. Desde DO, Antonio Fernández tachó de “imposible” que el Concello pueda redactar el estudio técnico exigido en 30 días sin tener adjudicado su propio servicio urbano. Por su parte, Xosé Manuel Puga (BNG) calificó el plan de “trampantojo” y sugirió irónicamente que para los polígonos bastaba “cun tren desde a estación Empalme”.

PSOE y DO exhibieron una inusual sintonía en el pleno, haciendo frente común en casi todas las votaciones contra el PP

Finalmente, el presidente provincial, Luis Menor, aclaró que la medida es una “extensión de liñas” y no un transporte metropolitano al uso.

La iniciativa prosperó con los votos del PP, la abstención de BNG y Valcárcel, y el “no” de PSOE y DO.

Otros asuntos

Al margen de la movilidad, el presidente provincial anunció a preguntas del BNG que la antigua sede del Inorde albergará el nuevo Centro Intelixente de Control del ciclo del agua, financiado con el PERTE. Menor confirmó que las obras “xa están licitadas” y únicamente aguardan la licencia del Concello de Ourense para comenzar.

En materia medioambiental, la corporación exigió por unanimidad cumplir la sentencia del TSXG sobre la contaminación por nitratos en A Limia. También se acordó buscar financiación para abastecer de agua a los núcleos de Cirós y Moreiriñas, en A Bola, donde la alcaldesa Teresa Barge (PP) prometió que el suministro estará listo el próximo verano, aunque culpó a la Confederación Hidrográfica del retraso en el saneamiento.

Diputados del PP y el BNG, en una de las votaciones.

Relacionado PSOE y BNG piden una nueva gestión del agua en Ourense

Por otro lado, la sintonía entre PSOE y DO volvió a evidenciarse en otras dos votaciones: juntos lograron pedir que la institución financie estudios técnicos para oficializar rutas históricas de peregrinación (como el Camino de San Rosendo), y juntos se quedaron solos respaldando la moción socialista para modificar el reparto del canon del agua, que fue rechazada por la mayoría del PP.

Cruce de reproches

La alta tensión del salón de plenos desató una guerra de comunicados. El grupo provincial del PP lamentó el “bloqueo” de socialistas y DO al transporte de los polígonos, acusándolos de hacer “demagoxia”. Los populares justificaron su prueba piloto frente al pretendido “sablazo” del Concello de Ourense, asegurando que el gobierno local pretende cobrar dos millonespor ampliar las líneas cinco kilómetros.

La réplica del PSOE llegó después, acusando a Luis Menor y Marta Nóvoa de dar la espalda a los vecinos de sus concellos (Pereiro de Aguiar y San Cibrao) para conformarse con una “simple lanzadeira” a las áreas industriales.