En busca de las claves de la longevidad ourensana: “Es un orgullo, y una responsabilidad”

Ourense reunió ayer a investigadores, médicos y autoridades para responder a una pregunta muy relevante para la provincia: por qué tantas personas alcanzan edades avanzadas y cómo vivir esos años con salud y autonomía. El centro cultural Marcos Valcárcel acogió la I Jornada Internacional de Longevidad, bajo el lema “Una mirada a la ciencia de vivir más y mejor”, organizada por el Foro La Región en colaboración con Ourensividad, una iniciativa multidisciplinar que trabaja para identificar los factores protectores de la población ourensana.

El periodista Antonio Nespereira abrió y condujo el encuentro recordando que un tercio de la población ourensana supera los 65 años. En la inauguración participaron el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, y el de la Diputación, Luis Menor. También intervinieron Julio Ancochea, presidente de la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega), y Cristina Margusino, presidenta de Ourensividad, quien reivindicó la importancia de investigar la realidad demográfica. “La presencia de tantas personas centenarias tiene que ser un orgullo, pero también una responsabilidad y una oportunidad para estudiarlos”, señaló.

Antonio Salas, José Luis Gavela, Dolores Fernández Marcos, Carlos Barbosa, Cristina Conde, Cristina Margusino, Manuel Fernández Muinelo, José María Faílde, Ana Canelada, Graciela Varela, Julio Ancochea y Pablo García Vivanco, en la I Jornada Internacional de Longevidad organizada por el Foro La Región, antes de comenzar la segunda parte de la sesión celebrada ayer en centro cultural Marcos Valcárcel. | José Paz

La primera mesa examinó los factores que explican la longevidad gallega y los hábitos que podrían estar desapareciendo. Pablo García Vivanco, experto en nutrición y longevidad, se detuvo en la dieta atlántica y las huertas de autoconsumo. Alberto Cepeda, catedrático de Nutrición y Bromatología de la USC, relacionó la microbiota intestinal con la inflamación y el envejecimiento. Roberto Fernández Álvarez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, abordó el peso de la cultura, la genética y la atención sociosanitaria. Por último, Graciela Varela, médica argentina especializada en nutrición clínica y nieta de gallegos, defendió la prevención desde la infancia.Ancochea, jefe de Neumología del Hospital Princesa de Madrid, insistió en que prolongar la existencia no basta si no se garantizan los cuidados y la autonomía. “Curar brillantemente una enfermedad no es un éxito completo si la persona no puede después recuperar una vida que merezca la pena”, afirmó. Santalices y Menor defendieron incorporar el termalismo a la sanidad pública, un asunto que regresaría al debate durante la jornada.

Entre las explicaciones científicas también se escucharon los consejos de quienes conocen la longevidad de primera mano mediante un audiovisual. Lo introdujo Ana Díaz Cortés, experta en deterioro cognitivo, que reivindicó la importancia de acompañar y cuidar a las personas mayores y tratarlas con respeto sin caer en el edadismo.

La segunda mesa trasladó las investigaciones a los cuidados cotidianos. El internista Manuel Fernández Muinelo destacó la detección precoz de la fragilidad y la revisión de medicamentos. José María Faílde Garrido, presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, examinó la soledad y los rasgos de personalidad asociados a la longevidad. Dolores Fernández Marcos, directora médica de Caldaria, abordó las aplicaciones terapéuticas del termalismo, mientras Ana Canelada, periodista científica especializada en zonas azules, expuso indicadores demográficos y las dificultades para estudiar la longevidad de los emigrantes.

Además, el genetista ourensano Antonio Salas, catedrático de la Universidade de Santiago, abordó el papel de la epigenética en el envejecimiento y presentó una investigación reciente sobre los mecanismos moleculares en la longevidad.

El director xeral de Maiores, Antón Acevedo, clausuró el Foro señalando que la dispersión de población en Galicia dificulta prestar cuidados a los mayores donde desean vivir. También reivindicó la colaboración entre administraciones, universidades y sociedad para avanzar en investigación. “Cuando una persona camina sola va más rápido, pero cuando lo hace acompañada llega más lejos”, concluyó.