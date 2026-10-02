Buscador | ¿Cuánto cuesta alquilar un piso en cada barrio de Ourense? Calcula los precios

El precio del alquiler en Ourense continúa subiendo. En septiembre de 2026, la vivienda en alquiler alcanzó una media de 8,7 euros por metro cuadrado, un 5,2% más que un año antes, según los datos publicados por Idealista.

El coste varía dependiendo de la zona. Entre los cinco barrios y áreas de Ourense para los que existen datos comparables, el Casco Viejo presenta el precio de oferta por metro cuadrado más elevado. A Ponte y O Couto aparecen como las opciones más económicas.

¿Cuánto cuesta alquilar un piso en Ourense?

Estos son los precios anunciados por metro cuadrado en las cinco zonas analizadas:

Casco Viejo: 9,7 €/m².

Centro: 9,3 €/m².

Universidad: 9 €/m².

O Couto: 7,9 €/m².

A Ponte: 7,6 €/m².

Para un piso de 70 metros cuadrados, el alquiler estimado sería de unos 679 euros mensuales en el Casco Viejo, 651 euros en el Centro y 630 euros en el entorno de la Universidad.

En O Couto, una vivienda de la misma superficie rondaría los 553 euros al mes. En A Ponte, la estimación bajaría hasta aproximadamente 532 euros.

La diferencia entre los dos extremos alcanza así los 147 euros mensuales, cerca de 1.800 euros al año.

Casco Viejo y Centro, las zonas con mayor precio por metro cuadrado

El Casco Viejo encabeza la clasificación de las cinco zonas con información disponible, con 9,7 euros por metro cuadrado. El Centro se sitúa cerca, con 9,3 euros, mientras que la zona de la Universidad alcanza los 9 euros.

Esto no permite afirmar que el Casco Viejo sea el barrio más caro de toda la ciudad. Idealista solo publica cifras desglosadas para las zonas en las que dispone de una muestra suficiente de anuncios.

Barrios como Mariñamansa, A Carballeira, O Vinteún, Barrocás, San Francisco o A Milagrosa no cuentan con un dato individual comparable en el informe.

También debe tenerse en cuenta que un precio elevado por metro cuadrado no implica necesariamente una mensualidad más alta. Las zonas con mayor presencia de apartamentos pequeños, como el Casco Viejo, suelen registrar valores superiores por unidad de superficie.

A Ponte y O Couto, las opciones más económicas

A Ponte registra el precio más bajo entre las áreas estudiadas, con 7,6 euros por metro cuadrado. Le sigue O Couto, con 7,9 euros.

Ambas zonas quedan por debajo de la media de Ourense, situada en 8,7 euros por metro cuadrado. Para quienes buscan un piso de tamaño similar, la diferencia frente al Centro o el Casco Viejo puede superar los cien euros mensuales.

El precio final dependerá también del estado de la vivienda, la antigüedad del edificio, la existencia de ascensor, el sistema de calefacción, el mobiliario o los gastos de comunidad.

Calculadora

Calcula aquí el precio por metro cuadrado en los distintos barrios de Ourense.

Calcula cuánto costaría al mes una vivienda del mismo tamaño en las cinco zonas de Ourense con datos comparables. Superficie 70 m² Casco Viejo 679 € Centro 651 € Universidad 630 € O Couto 553 € A Ponte 532 €

El alquiler en Ourense sube un 5,2% en un año

La evolución anual confirma el encarecimiento del mercado del alquiler en Ourense. El precio medio ha pasado de 8,2 euros por metro cuadrado en septiembre de 2025 a 8,7 euros en septiembre de 2026.

Pese a esta subida, Ourense continúa entre las capitales gallegas con los alquileres más asequibles.