Ni una butaca vacía para vibrar al son de Judith Hill en Ourense

La fuerza de un huracán en forma de música llegó anoche a la ciudad, que vivió una de esas veladas destinadas a permanecer en la retina melómana de todos los presentes.

El Teatro Principal rozó el lleno absoluto, con el cartel de “entradas agotadas” colgado desde hacía días, para recibir a Judith Hill en la que fue su única parada en Galicia. La cita estuvo enmarcada en la programación de O Gozo Festival y los Concertos do Xacobeo de la Xunta de Galicia, y el público demostró que la apuesta por traer figuras internacionales de primer nivel a Ourense tiene una respuesta incontestable.

El rock, soul y R&B brillaron por todo lo alto al ritmo de la artista, que dio una cátedra de fuerza, energía y puesta en escena, como pocas veces se había visto antes en el Teatro Principal, pero en especial una voz sublime y un manejo de la misma y de su guitarra, que la acompañó sin cesar, que consiguió atrapar el alma de los espectadores, que siguieron las palmas, movimientos e incluso bailes de la protagonista como si se tratase de la cabeza pensate de una mente colmena. Sobre el escenario, se sintió gran química, y como para no, ya que el cuarteto lo completa su madre, Mickho Hill (a cargo del piano), su padre Pee-Wee Hill (bajista), además del baterista John Staten.

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Una exhibición de principio a fin, con auténticas ovaciones seguidas de aplausos interminables tras cada canción, que demuestra que la cantante, compositora y multiinstrumentista estadounidense no se trata solamente de la mal llamada “viuda negra”, debido a su estrecha relación con Michael Jackson y Prince antes de sus respectivas muertes, sino que es una auténtica estrella del panorama internacional. Además colaboró durante su carrera con artistas como Elton John, Eric Clapton o Stevie Wonder.

El espectáculo terminó con un público completamente entregado y emocionado con la muestra artística que acababa de presenciar: “¡Qué pasada, domina todo!”, clamó alguno de los presentes.