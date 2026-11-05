Judith Hill llevará su música y su voz al corazón de los ourensanos

La cantante estadounidense Judith Hill actuará hoy en el Teatro Principal de Ourense, en un concierto enmarcado en los Concertos do Xacobeo de la Xunta de Galicia y dentro de la programación de O Gozo Festival. La actuación cuenta con el patrocinio de Turismo de Galicia y la colaboración de la Diputación de Ourense.

“É unha artista á que non é sinxelo traela fóra das capitais europeas”, destacó David Lago, director de Sweet Nocturna, promotora del evento, durante la presentación del concierto. Lago agradeció personalmente el impulso de los Concertos do Xacobeo, que permiten acercar a Ourense actuaciones de artistas de reconocimiento internacional.

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Judith Hill es una de las voces destacadas del soul contemporáneo. Cantante, compositora, arreglista y multiinstrumentista, ha trabajado con figuras de la talla de Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Elton John y Eric Clapton. Su trayectoria combina una poderosa capacidad vocal con una propuesta musical que incorpora influencias del funk, el soul y el rock.

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, destacó la apuesta de la iniciativa por descentralizar programación cultural de primer nivel fuera de las grandes ciudades. Los Concertos do Xacobeo respaldan este año cerca de una veintena de eventos en la provincia, mientras O Gozo Festival ha reunido en Galicia a artistas internacionales como The Kooks, Garbage, Tom Jones, Maroon 5 y Martin Garrix.