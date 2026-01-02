Las cabalgatas de Reyes de Ourense esquivarán la lluvia, pero sufrirán temperaturas gélidas

La provincia de Ourense empezó 2026 bajo los efectos de la borrasca Francis, que dejó cuantiosas precipitaciones durante el primer día del año que continuarán hoy viernes y en las primeras horas del sábado. De cara a la próxima semana, las cabalgatas de Reyes estarán a salvo de la lluvia, pero no del frío.

El repunte de las temperaturas con el que finalizará la provincia esta semana será solo un espejismo. A partir del lunes, llegará una masa de aire frío que provocará un importante descenso térmico con termómetros que volverán a situarse en dígitos negativos. Ese día, 5 de enero, las cabalgatas de Reyes Magos no corren peligro, ya que las previsiones indican que se mantendrá la influencia anticiclónica. En todo caso, el frío será intenso y se esperan mínimas por debajo de cero y máximas que apenas llegarán a los siete grados.

La situación cambiará drásticamente el propio Día de Reyes con la llegada de un frente que, unido a la masa de aire frío, dejará en la provincia cuantiosas precipitaciones desde el mediodía y cubrirá de blanco gran parte de la montaña ourensana, ya que se espera nieve en el entorno de los 1.000 metros, según la previsión de MeteoGalicia. El miércoles será una jornada de transición antes de la llegada de sucesivos frentes el jueves y el viernes.

Temperaturas

Las temperaturas que este sábado y domingo darán un respiro, volverán esta semana próxima a desplomarse quedando a cero o en cifras negativas buena parte de la provincia con máximas que no superarán los 10 grados.