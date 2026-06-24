La caída de un árbol provoca daños en Ourense: “Tivemos sorte de que non pasara ningunha persoa"

Un árbol cayó este domingo sobre un vehículo estacionado en la rúa Díaz de la Banda, en la ciudad de Ourense, provocando daños materiales y generando nuevas críticas sobre el estado de conservación del arbolado urbano. El incidente fue denunciado por Alfonso Diéguez Batán, quien alertó de la situación y aseguró que llevan más de dos años reclamando una solución ante el estado de los árboles situados en esta zona.

“Temos que denunciar de novo o estado no que se encontran as árbores situadas na rúa Díaz de la Banda desta cidade de Ourense”, señaló Diéguez, que acompañó sus palabras con imágenes del ejemplar caído sobre el vehículo.

El denunciante destacó que el suceso pudo haber tenido consecuencias más graves, ya que, según explica, “tivemos sorte de que non pasara ningunha persoa nese momento”. La caída se produjo en una zona próxima a espacios de paso, lo que incrementa la preocupación vecinal por el riesgo que podría suponer el deterioro de algunos ejemplares.

Tras el desplome, los servicios de emergencia actuaron en la zona para retirar las ramas y asegurar el entorno. El episodio vuelve a poner el foco en el mantenimiento de las zonas verdes y en las peticiones vecinales para revisar aquellos árboles que puedan presentar problemas de estabilidad.

Alfonso Diéguez Batán insiste en que el aviso no es nuevo y reclama que se adopten medidas preventivas antes de que pueda producirse un accidente de mayor gravedad. “Levamos máis de dous anos denunciando o estado destas árbores”, concluye.