DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 23 de junio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 23 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
Quero denunciar de novo o estado no que se encontran as árbores situadas na rúa Díaz de la Banda de esta cidade de Ourense. Este domingo, como se pode apreciar nas fotos, caeu unha árbore enriba dun vehículo... Tivemos sorte de que non pasara ningunha persoa nese momento. Conste que levamos máis de dous anos denunciando o estado de estas arbores.
Alfonso Diéguez Batán
(Ourense)
No se sabe con certeza si este cuadro eléctrico al lado de la nueva parada del bus urbano delante de la Estación intermodal de Ourense quedó abierto por parte de los operarios que lo usan o si algún ciudadano impertinente intento sacar algo positivo de su interior. Lleva más de una semana abierto con el peligro que supone si alguien toca su interior.
Jorge Torres
(Ourense)
Este es el estado de abandono del entorno de edificio de la Molinera. Parece ser que o alcalde de Ourense opta polo abandono dos espazos verdes da contorna do edificio da Molinera un edificio que quedou pechado despois do despido dos ingenieros informáticos que traballaban desde fai varias anos no edificio... Está o señor alcalde o tanto de como está a ciudad en plenas festas? E consciente o señor alcalde do perigo que supón o manter as zonas verdes en este estado?
Roberto Carlos Gómez Nogueiras
(Ciudad)
A semana pasada dúas persoas tropezaron e cairon por culpa destas arquetas mal asentadas na rúa Gregorio Fernández, a altura dos números 11 e 13.
Víctor Andrés Gómez Fernández
(Ourense)
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DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 23 de junio
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