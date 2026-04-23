Una caída en A Ponte costará 5.000 euros al Concello de Ourense

El mal estado de las calles vuelve a costar dinero a los ourensanos. El Tribunal de Instancia acaba de condenar al Concello a abonar 5.141,61 euros, más intereses, a una vecina por las lesiones sufridas tras una caída a la altura del número 4 de la Rúa Mercado de A Ponte.

El fallo determina que la administración es la responsable de la conservación de las aceras, pero reduce la indemnización al 30% del total reclamado, ya que ella pedía casi 20.000 euros.

El juez atribuye el 70% de la culpa a la propia afectada, al considerar probado que conocía el mal estado del pavimento y no avisó al Concello para su reparación, según se recoge en el orden del día de la junta de gobierno local.

Otra condena laboral

El TSXG ha rechazado el recurso del Concello y confirma que debe pagar a quien ejercía de jefa del Negociado de Comercio, Stella González, por haber desempeñado de modo continuado funciones de categoría superior a las que recogía su ficha entre 2015 y 2023.

El fallo ratifica que la empleada realizaba las tareas esenciales del puesto, basándose en testimonios como el de la exconcejala de Comercio, María Dibuja. Como consecuencia, el Concello deberá pagarle las diferencias salariales y de pagas extras desde octubre de 2019 hasta agosto de 2023.