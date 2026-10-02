La calle Isaac Piñeiro Varela sufrirá cortes de tráfico el lunes y martes por obras de asfaltado

La circulación en la calle Isaac Piñeiro Varela sufrirá restricciones durante las jornadas del lunes 5 y martes 6 de octubre debido al cierre al tráfico de uno de sus carriles. La medida responde a la ejecución de trabajos de reasfaltado que se llevarán a cabo a lo largo de toda la calzada.

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Para mitigar el impacto en la movilidad y evitar retenciones en el entorno, se habilitará un paso alternativo de vehículos para ambos sentidos de la marcha. Este itinerario provisional estará coordinado en todo momento de forma presencial y regulado por señalistas mientras se desarrollen las labores de mejora del firme.