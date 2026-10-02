Cortes de tráfico en Ourense este domingo por la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil

La celebración de la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil Pilar 2026 condicionará la circulación en el centro de Ourense durante la mañana de este domingo 4 de octubre. El operativo de seguridad y tráfico comenzará a activarse desde primera hora para garantizar el desarrollo de las dos pruebas programadas —la categoría absoluta y la infantil—, que tendrán su punto de salida y meta en la céntrica Praza Maior.

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Horarios de los cierres y trazado de las pruebas

Las restricciones a la movilidad arrancarán a las 8:30 horas con el cierre de los accesos a la Praza Maior. Posteriormente, a las 10:30 horas, se interrumpirá el paso de vehículos en la totalidad del perímetro e itinerario del circuito. La prueba de adultos dará comienzo a las 11:00 horas y discurrirá por vías principales como la avenida de Zamora, Progreso, Ervedelo, Pardo de Cela, Curros Enríquez y el Paseo. Por su parte, la modalidad infantil arrancará a las 12:30 horas con un trayecto corto por el casco histórico (Tendas, Paz, San Miguel y Lamas Carvajal). La reapertura de los viales se realizará de manera paulatina conforme los corredores completen cada tramo.

Rutas alternativas y afectación a los autobuses

Para aminorar el impacto en el tráfico, la Policía Local recomienda utilizar itinerarios alternativos. Para los desplazamientos en la zona norte, se sugiere transitar por la Ponte Nova, Celso Emilio Ferreiro y Otero Pedrayo; mientras que en la zona sur se aconseja la vía de A Saínza, Ramón Puga y Pena Trevinca. Quienes necesiten acceder a la N-120 deberán hacerlo por Pablo Iglesias o la carretera de A Lonia, desviándose el tráfico del centro en la rotonda de Ervedelo hacia el campo del Couto. Asimismo, el desarrollo del evento deportivo provocará retenciones y desvíos puntuales en las líneas del servicio de autobuses urbanos.