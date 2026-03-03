Las cámaras del Casco Vello de Ourense empiezan a multar tras seis años de espera

El acceso de vehículos al Casco Vello cambia de escenario de forma definitiva este martes, con la puesta en marcha de un sistema de videovigilancia y control de matrículas que operará de manera punitiva. A partir de hoy, las sanciones por acceder sin autorización se tramitarán automáticamente mediante un software de lectura de matrículas.

La activación de 17 cámaras de alta definición pone fin a un periodo de excepcionalidad de seis años, iniciado el 26 de febrero de 2020 tras la retirada de los bolardos físicos. Este nuevo inicio llega casi seis meses después de la última comunicación oficial sobre el sistema, durante la Semana de la Mobilidade de 2025, cuando se anunció su entrada en servicio, aunque la operatividad real y el cobro de sanciones se han postergado hasta esta semana.

El intervalo de espera coincidió con un clima de descontento ciudadano, reflejado en encuestas de La Región, donde la gestión del tráfico figura como una de las áreas peor valoradas por la confusión y la falta de criterios claros. El dispositivo de control contrastará en tiempo real las matrículas con la “lista blanca” de vehículos autorizados, advirtiendo a residentes y comerciantes de la necesidad de mantener su permiso en vigor, ya que el sistema no considerará situaciones pendientes de trámite.

De los 17 puntos de control, cuatro operarán en doble sentido en Progreso con Fonte do Rei, Progreso con Doctor Marañón, Coenga con Plaza de San Cosme y la calle Pena Corneira, mientras que el resto controlará un único sentido en zonas como el Paseo, Concordia y As Burgas. Con esta medida, el gobierno local busca reducir el flujo de vehículos no autorizados y mejorar la movilidad peatonal, tras 2.200 días de anuncios y pruebas desde la retirada de los bolardos.

En breve, se sumarán otras 28 cámaras para la ZBE

El despliegue de videovigilancia en Ourense no se limitará al Casco Vello. El perímetro de control de tráfico se ampliará con 28 nuevos puntos de vigilancia para regular el acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del centro de la ciudad. La Mesa de Contratación del Concello propuso el 20 de febrero la adjudicación del proyecto a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA (SICE), con un contrato financiado por fondos europeos Next Generation EU de 712.305,35 euros para suministro e instalación, más un mantenimiento anual de 18.364,71 euros.

El proyecto contempla 25 cámaras de lectura de matrículas y 15 cámaras de contexto de alta resolución, distribuidas en 28 localizaciones estratégicas que delimitarán la “almendra” central de la ciudad y controlarán accesos en calles como Juan XXIII, Curros Enríquez, Ramón Cabanillas, Bedoya y Pena Corneira.

El control estático se complementará con un sistema tecnológico embarcado en dos vehículos patrulla de la Policía Local, equipados con cuatro cámaras para la lectura de matrículas en movimiento y detección de infracciones de estacionamiento dentro de la ZBE.

Además, la adjudicación incluye 15 paneles de mensaje variable con tecnología LED, que ofrecerán información en tiempo real sobre las restricciones de la ZBE y el estado de la calidad del aire, reforzando la gestión integral de la movilidad y la seguridad en la ciudad.