Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones y las áreas peatonales de Ourense empezarán a multar en octubre: ya hay varias instaladas

Diferentes cámaras ya se están instalando en Ourense

Las cámaras de control que se están instalando en distintos puntos de Ourense comenzarán a funcionar el próximo mes. La empresa SICE, encargada de su colocación, confirma que estos dispositivos estarán destinados tanto al control de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) como a la vigilancia de los accesos a las zonas peatonales de la ciudad.

La instalación de los nuevos equipos ya es visible en diferentes calles. Emilia Pardo Bazán, Ramón Cabanillas, Curros Enríquez y Juan XXIII son algunos de los puntos en los que ya se han colocado o se están instalando estas cámaras.

Según confirma SICE, los dispositivos forman parte del sistema de control de movilidad de la ciudad y permitirán supervisar los vehículos que accedan a espacios con restricciones de circulación. De este modo, las cámaras servirán para comprobar las matrículas y determinar si los vehículos están autorizados a circular por las zonas controladas.

La previsión de la empresa es que el sistema entre en funcionamiento “el mes que viene”, por lo que será durante octubre cuando las cámaras comiencen a realizar el control efectivo de los accesos.

La puesta en marcha de estos dispositivos permitirá avanzar en el control de la ZBE y de las áreas peatonales, dos de los ámbitos en los que el Concello aplica restricciones a la circulación de determinados vehículos. El despliegue continuará durante los próximos días en los diferentes puntos previstos de la ciudad, mientras se ultiman los trabajos necesarios para que el sistema pueda comenzar a operar.

¿Qué calles abarca la Zona de Bajas Emisiones de Ourense?

La ZBE comprende el espacio interior delimitado por avenida de la Habana, Emilia Pardo Bazán, Pena Trevinca, rúa da Coruña, Progreso y Praza de Concepción Arenal. Las calles que forman este perímetro quedan fuera de las restricciones medioambientales, por lo que los vehículos pueden continuar circulando por ellas.

La implantación se desarrolla de forma progresiva. En la primera fase, las limitaciones afectan a calles como Ramón Cabanillas, Bedoya, avenida de Buenos Aires, Pena Corneira, Cabeza de Manzaneda, Monte Medo, Monte Seixo, Xosé Ramón Fernández Oxea, Lugo, la Praza do Xardín do Posío y determinados tramos de Villar y García Mosquera.

La zona de bajas emisiones y las calles íntegramente peatonales.

La segunda fase está prevista para el 1 de enero de 2029, cuando las restricciones medioambientales se extenderán también a Juan XXIII, Concello, parte del parque de San Lázaro y Curros Enríquez hasta la avenida de la Habana.

¿Qué coches pueden entrar en la ZBE de Ourense?

Las restricciones de circulación de la Zona de Bajas Emisiones afectan principalmente a los vehículos más contaminantes. Los coches con distintivo ambiental de la DGT pueden acceder a la ZBE, mientras que aquellos que carecen de etiqueta tienen limitada la entrada.

Los vehículos que pueden circular libremente por las calles afectadas por las restricciones medioambientales son:

Etiqueta 0 Emisiones : vehículos eléctricos y determinados híbridos enchufables.

Etiqueta ECO : vehículos híbridos y otros modelos que cumplen los requisitos de la DGT.

Etiqueta C : turismos de gasolina matriculados, por norma general, desde enero de 2006 y diésel desde septiembre de 2015.

Etiqueta B: turismos de gasolina matriculados, por norma general, desde enero de 2001 y diésel desde 2006.

Por el contrario, los vehículos sin distintivo ambiental tienen restringido el acceso, salvo que estén incluidos en alguna de las excepciones contempladas por el Concello.

La medida tiene un impacto significativo en el parque móvil de Ourense. Con los datos publicados en este periódico el pasado mes de junio, 25.460 de los 74.075 vehículos matriculados en el municipio, el 34,37%, carecían de distintivo ambiental apto para circular libremente por la ZBE.

Excepciones: ¿quién puede entrar en la ZBE sin etiqueta ambiental?

La normativa contempla diferentes supuestos en los que los vehículos sin distintivo pueden acceder a las calles restringidas, siempre que cumplan las condiciones establecidas y, cuando corresponda, dispongan de autorización municipal.

Entre las excepciones se encuentran:

Residentes empadronados dentro del área restringida.

Propietarios o usuarios de plazas de garaje en la ZBE.

Personas con movilidad reducida.

Determinados servicios públicos y esenciales.

Trabajadores que necesiten acceder a la zona y cumplan los requisitos municipales.

Vehículos destinados al reparto a domicilio, traslados escolares, obras o mudanzas, en los supuestos autorizados.

También se permite el acceso de vehículos sin etiqueta ambiental a un aparcamiento público o una estación de servicio situados dentro de la ZBE.

En estos casos, no pueden transcurrir más de 15 minutos desde la entrada en la zona hasta el acceso al aparcamiento o estación de servicio, ni desde su salida hasta abandonar el área restringida.

Multas de la ZBE de Ourense: ¿cuánto cuesta entrar sin autorización?

El acceso indebido a la Zona de Bajas Emisiones constituye una infracción grave, sancionada con una multa de 200 euros.

El régimen sancionador entró en vigor el 1 de julio de 2026, después de un periodo informativo de seis meses. Las nuevas cámaras permitirán identificar automáticamente las matrículas y comprobar si los vehículos cumplen las condiciones de acceso.

En el caso de las zonas peatonales, las restricciones y las correspondientes sanciones comenzaron a aplicarse desde su implantación, el 26 de diciembre de 2025.

El sistema de vigilancia del Casco Vello, compuesto por 17 cámaras de lectura de matrículas, comenzó a tramitar sanciones automáticas el 3 de marzo de 2026.

Zonas peatonales de Ourense: ¿qué calles tienen restringida la circulación?

Además de la ZBE, el Concello de Ourense ha ampliado las calles con restricciones de acceso mediante la denominada Zona Peatonal de Ourense (ZPA).

A finales de 2025 se incorporaron nuevas vías al sistema de circulación restringida, entre las que figuran:

Concordia.

Arturo Pérez Serantes.

Teluro.

Xoaquín Lorenzo Xocas.

San Francisco.

Determinados tramos de Bedoya, Ramón Cabanillas, avenida de Buenos Aires, Valle Inclán y Cardenal Quevedo.

El entorno del Parque de San Lázaro.

Las restricciones de las zonas peatonales son diferentes a las de la ZBE. Tener un coche con etiqueta B, C, ECO o 0 no permite entrar libremente en una calle peatonal.

La circulación queda reservada a residentes y usuarios autorizados, titulares de plazas de garaje, servicios públicos y esenciales, taxis y vehículos de carga y descarga dentro del horario establecido.

Cómo conseguir la etiqueta de la DGT para circular por Ourense

Los conductores deben distinguir entre el distintivo ambiental de la DGT y la autorización municipal para acceder a una zona restringida.

No es obligatorio llevar la pegatina ambiental colocada en el parabrisas para entrar en la ZBE de Ourense. Las cámaras identificarán la matrícula y comprobarán automáticamente la clasificación ambiental del vehículo.

Quienes quieran obtener el distintivo pueden seguir estos pasos:

Consultar la clasificación ambiental del vehículo en la página web de la DGT o mediante la aplicación miDGT. Comprobar qué etiqueta corresponde a la matrícula: B, C, ECO o 0 Emisiones. Solicitar el distintivo en Correos o en otro punto autorizado. Abonar el importe correspondiente. El precio base de la pegatina es de cinco euros, aunque puede variar según el distribuidor y los gastos adicionales.

Los vehículos que carezcan de distintivo no pueden obtener una pegatina simplemente solicitándola. Su clasificación depende de los requisitos técnicos y medioambientales establecidos por la DGT.