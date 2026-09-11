O Campus Auga arranca o seu proceso de reacreditación

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DEFENSA DA REACREDITACIÓN
A reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, e o secretario xeral de Universidades da Xunta de Galicia, José Alberto Díez de Castro, defenderon onte ante un comité avaliador externo no Edificio de Ferro a reacreditación do Campus Auga como campus de especialización do Sistema Universitario de Galicia (SUG). O proceso durará dúas xornadas rematando hoxe venres.
Durante o período 2024-2026 o campus estivo ao abeiro deste proxecto. A intención é renovar a súa participación para o 2027-2030. As liñas desta renovación serán reforzar a empregabilidade do alumnado e impulsar a proxección, captación e internacionalización da oferta docente ademais de reforzar a oferta académica nas liñas de especialización e conseguir un modelo formativo máis flexible e innovador. Estas liñas de especialización do Campus Auga son tres: alimentación funcional, agricultura e medio ambiente e xestión da auga termal con tres áreas de soporte intelixencia artificial, lexislación agroalimentaria e ambiental e economía circular.
O secretario xeral de Universidades destacou o apoio da Xunta ao Campus ourensán, cun investimento de 11,8 M de euros dende 2013. Este investimento comenzou con 8,5 M de euros para as bases do proxecto de especialización. En 2024 o Campus Auga conseguiu a acreditación de especialización xunto cun convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Ciencias, Universidades e Formación Profesional e a Universidade de Vigo que supuxo unha inversión de 3,2M de euros para o desenvolvemento de accións estratéxicas do Campus Auga.
Pola súa parte, a reitora subliñou a importancia de obter esta acreditación: “Conseguir esta reacreditación é importantísimo porque se consegue estabilidade para o Campus Auga, un campus de especialización cuxos beneficios redundan sobre todo o campus de Ourense”.
No ámbito da investigación o Campus Auga centrouse en aliñarse coas prioridades europeas, nacionais e coa RIS3, a estratexia de especialización intelixente de Galicia. Entre 2024 e 2025 a capacidade investigadora reforzouse 44 proxectos competitivos novos, ademais de publicacións e comunicacións en congresos o que supuxo unha captación de 6,8M de euros en financiamento. Nesta nova acreditación búscase mellorar a articulación das liñas de investigación cun mellor e maior uso das infraestruturas consolidando no campus ourensán un ecosistema de investigación especializado.
No eido da docencia aprobaranse novas titulacións vinculadas ás áreas de especialización, a formación docente e as taxas de empregabilidade.
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