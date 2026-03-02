El Campus Auga hace los deberes para mantener el sello de especialización

Se cumplen dos años desde que el Campus de Ourense obtuvo la acreditación de campus de especialización dentro del Sistema Universitario de Galicia (SUG), un distintivo que ha aportado “foco, identidad y proyección estratégica”. De cara al exterior, esta distinción ha permitido defender una marca propia, la de Campus Auga, que lo identifica por la calidad de su investigación dentro y fuera del país. Mientras, internamente, la comunidad científica se siente parte activa de un proyecto ilusionante que le sirve para potenciar sus capacidades y ampliar sus horizontes de conocimiento.

Esta distinción (respaldada por la Xunta, con un convenio de 3,25 millones de euros) traía consigo una serie de deberes, a cumplir en el periodo 2024-2027, para poder conservar el distintivo. Un año antes de que se cumpla ese plazo, la evolución está siendo más que positiva.

“En estos dos primeros años hemos logrado consolidar una identidad propia en torno a las tres líneas de especialización del campus (Alimentación Funcional, Agricultura y Medio Ambiente y Gestión del Agua Termal), hemos incrementado la captación de proyectos competitivos, reforzado la colaboración entre grupos y mejorado nuestra visibilidad tanto en Galicia como internacionalmente”, explica el vicerrector del Campus, Francisco Javier Rodríguez Rajo.

En este sentido, pone en valor que el campus ha sido capaz de posicionarse mejor en los rankings internacionales que miden a todas las universidades del mundo. Según el último ranking de Shanghái, ocupan el puesto 17 del mundo, número 1 de España y 2 de Europa en el área de Alimentación.

Aunque el impacto es más importante en las facultades más directamente relacionados con las 3 líneas de especialización, este también se está reflejando de forma progresiva en el resto de centros. “La especialización ha permitido que centros tan diferentes como Ciencias, Derecho, Informática, Aeroespacial o Empresariales y Turismo encuentren puntos de conexión”, destaca el vicerrector.

La parte “visible”

El edificio del Campus Auga, situado en la zona sur del campus, es de alguna forma la parte “visible” de este proyecto. Creado para ser centro de referencia en investigaciones relacionadas con el agua, agrupa recursos y capacidades para desarrollar proyectos de investigación singulares. Cuenta con once laboratorios, sin embargo, es también la sede institucional, compuesta por la Dirección y la Oficina técnica de gestión.

“El edificio ha supuesto un salto cualitativo”, asegura Rajo, que reconoce que ahora el reto es “seguir actualizando laboratorios, reforzar equipamientos científicos y ampliar espacios para investigación aplicada y transferencia tecnológica”. Pretenden también avanzar en infraestructuras digitales y en espacios híbridos que faciliten la colaboración con empresas y administraciones. “Hemos dado un salto muy importante en relación a los contratos que firmamos con empresas, incluso triplicando los fondos obtenidos mediante estos mecanismos, llegando en el año 2025 a los 3 millones de euros”, señala el vicerrector.

Durante la primera sesión ordinaria del Consello del Campus, se valoraron los avances del Campus Auga a lo largo del 2025, subrayando que el cumplimiento de su planificación superó el 100%. “El esfuerzo colectivo se vio incrementado en 2025, con resultados muy notables en todos los indicadores que miden las dimensiones que abarca el campus de especialización: gobernanza, docencia, investigación y transferencia”, celebra el director del Campus Auga, Roberto Fernández.

“Por el buen camino”

En este contexto, el objetivo primordial pasa por conseguir la reacreditación por la Xunta de Galicia en 2027, algo para lo que el director considera que están “por el buen camino”. A partir de ahí se produciría un efecto multiplicador para, en el medio plazo, “captar más financiación externa, reforzar la internacionalización e implantar más titulaciones que se enmarquen en las líneas temáticas del Campus Auga”.