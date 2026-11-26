El Teatro Principal se convirtió ayer por la tarde en el escaparate del talento investigador del campus ourensano con la ceremonia oficial de entrega de los Premios de Investigación, Transferencia e Divulgación Científica del Campus Auga de la Universidad de Vigo (UVigo). En una gala conjunta, la institución académica reconoció los 22 trabajos galardonados en la séptima y octava edición del certamen (correspondientes a 2025 y 2026), en un acto que evidenció la estrecha colaboración entre la universidad, las administraciones públicas y el tejido socioeconómico de la provincia.

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La ceremonia arrancó con una carga simbólica especial al coincidir con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Antonia Blanes Hermida, directiva de Mirada Mulleres Máis 60, fue la encargada de dar lectura al manifiesto institucional antes de dar paso a las intervenciones del director del Campus Auga, Alberto Vaquero, y del presidente del Consello Social de la UVigo, Ernesto Pedrosa.

Financiados a través del convenio entre la UVigo y la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional con una dotación de 12.000 euros por convocatoria, los galardones estructuraron su entrega en torno a las tres líneas de especialización del Campus Auga (alimentación funcional, agricultura y medio ambiente, y gestión del agua termal), sumando además el área de soporte de Inteligencia Artificial.

Las investigaciones premiadas destacan por su marcada aplicación práctica a retos actuales de la industria, la salud y el territorio. En el ámbito agroalimentario, las investigaciones abordan desde la impresión en 3D de alimentos marinos a partir de microalgas, el aprovechamiento de residuos de la uva o de insectos comestibles para obtener antioxidantes, hasta la prevención de plagas y la mejora del suelo en viñedos ecológicos de Rías Baixas y Monterrei. Por su parte, en la vertiente ambiental, termal y tecnológica sobresalen estudios sobre el potencial geotérmico de la ciudad de Ourense, la depuración de fármacos en aguas residuales mediante electrodos fabricados con piñas de pino, el análisis de la degradación de antibióticos en suelos agrícolas y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico médico en colonoscopias.

La vicerrectora del Campus de Ourense, Montserrat Cruz González, puso el broche institucional con su discurso de clausura. Mientras el coro universitario despidió el acto con la interpretación del tema Tataravoa, de Fillas de Cassandra, y del Himno Galego.