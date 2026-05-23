El Campus destaca como activo estratégico en una jornada de graduaciones

Casi 300 estudiantes del Campus pusieron este viernes fin a sus estudios. El Edificio Politécnico actuó como epicentro de graduaciones a lo largo de toda la tarde. Por allí pasaron alumnos de las Facultades de Eduación y Trabajo Social y Ciencias Empresariales y Turismo, acompañados por algunos de los profesores que los formaron para obtener el título y también por sus familaires y amigos.

Los primero en obtener sus diplomas fueron los de Educación Infantil, con una promoción de 74 personas. Isabel Mociño y Marcos Loureiro fueron los padrinos de esta nueva hornada de educadores que piensa en pasar al otro lado en las aulas. Sus compañeros de facultad, 84 graduados en Educación Primaria, también finalizaron ayer sus estudios apadrinados en este caso por Ana Belén Fernández y Ricardo Escudero.

El acto más multitudinario lo protagonizaron los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. Recogieron sus bandas y diplomas los alumnos de Turismo (20 persoas); Administración e Dirección de Empresas (47); ADE-Dereito (17 estudantes); ADE-Enxeñaría Informática (4); y Turismo-Xeografía e Historia (7). También fue el acto de los titulados que cursaron el Máster en Dirección e Xestión do Turismo Interior e da Saúde (9 persoas) y el Máster en Xestión Empresarial e do Deporte (14).

Tarde de reconocimientos

El acto se reunió a representantes académicos e institucionales, profesorado, estudiantes y familiares en una jornada significativa para la comunidad educativa. Entre los asistentes estaba el presidente de la Diputación, Luis Menor, quien reivindicó el papel de la universidad como “un activo estratéxico para o futuro da provincia”.

Durante su intervención, Menor destacó que el Campus de Ourense “é un dos poucos que segue medrando” en un contexto marcado por los retos demográficos, subrayando su capacidad para atraer alumnado, generar conocimiento y crear oportunidades. En esta línea agradeció a las familias haber “apostado por Ourense” y animó a los graduados a seguir formándose en la provincia, sin perder el vínculo. “Ourense necesita talento, persoas preparadas e con iniciativa para seguir construíndo futuro”, afirmó.

Los economistas de Ourense aprovecharon el acto para entregar premios a los mejores expedientes, con el objetivo de fomentar la cultura del esfuerzo y la excelencia académica.