Absentismo + cárteles: bomba para el bolsillo

El absentismo laboral se ha convertido en un problema endémico en España: seis de cada diez empresas lo sufren, con tasas que superan el 5,9% de jornadas perdidas y un coste estimado en 92.000 millones de euros anuales, el 5,8% del PIB. Sobrecarga laboral, caídas en productividad y deterioro del clima organizacional son las secuelas habituales, agravadas por incapacidad temporal y patologías como el dolor crónico o problemas mentales.

A esta crisis se suma la denuncia de la industria alimentaria ante la Comisión Europea: las alianzas de compras entre supermercados forman un “gran cártel” que controla el 60% de las ventas alimentarias en la UE, frente al 31% en 2010. El 71% de proveedores reportan prácticas desleales, como pagos retrasados o imposiciones de precios.

Ambos fenómenos revelan una economía lastrada por abusos y desmotivación. El absentismo refleja fallos en conciliación y salud laboral; el poder desmedido de la distribución, una competencia distorsionada que encarece la cesta de la compra y ahoga a productores.

Se precisan políticas de incentivos contra el absentismo, inspecciones rigurosas y regulación europea de alianzas comerciales. Sin ellas, la competitividad española seguirá erosionándose. Cada vez más, la vulnerabilidad y la incertidumbre ciudadana crecen en el viejo continente. ¿Esta es la UE que nos va a proteger?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)