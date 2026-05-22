Una de las graduadas conversa con su invitado y combate el calor de Ourense con su abanico.
Una de las graduadas conversa con su invitado y combate el calor de Ourense con su abanico. | Xesús Fariñas

Galería | Los alumnos de ADE y Turismo se gradúan bajo un intenso calor

DESPEDIDA

El calor hizo que los alumnos de ADE y Turismo acompañaran su graduación con abanicos, ventiladores e hidratación para combatir las altas temperaturas registradas en Ourense durante la alerta amarilla

Bajo un intenso calor los alunmos del Campus Ourense en las carreras y máster de ADE y Turismo celebraron su graduación. Las altas temperaturas en la ciudad de Ourense obligaron a graduados e invitados a echar mano de ventiladores, abanico e hidratación para combatir los más de 30º registrados.

Decenas de universitarios se despidieron de su etapa en el campus rodeados de sus compañeros y familias. Terminan su etapa formativa antes de ingresar al mercado laboral o continuar su formación con másters o doctorados. Una jornada de celebración que, inevitablemente, estuvo marcada por la alerta amarilla por calor que mantuvo a Ourense como una de las localidades con más calor.

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1/21 Los alumnos graduados de ADE posan todos juntos. | Xesús Fariñas
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2/21 Parte de los alumnos de ADE del Campus Ourense en su graduación. | Xesús Fariñas
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3/21 Parte de los alumnos de ADE del Campus Ourense en su graduación. | Xesús Fariñas
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4/21 Los alumnos del doble grado ADE y Derecho de la UVigo Campus Ourense. | Xesús Fariñas
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5/21 Los graduados del doble grado en Historia y Turismo. | Xesús Fariñas
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6/21 Alumnas y alumno del master universitario en planificación de turismo. | Xesús Fariñas
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7/21 Hugo y Anxo antes del acto de graduación de ADE Campus Ourense. | Xesús Fariñas
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8/21 Pablo, Ainhoa, Marcos, estudiante de ADE del Campus Ourense durante la graduación. | Xesús Fariñas
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9/21 Damián, Iago y Javier son tres de los graduados de ADE del Campus Ourense. | Xesús Fariñas
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10/21 David y Elena con su banda de graduados de ADE por la UVigo Campus Ourense. | Xesús Fariñas
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11/21 Los graduados de ADE esperan a ingresar al recinto para su graduación. | Xesús Fariñas
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12/21 Íria, Valle, Raquel, Sofía, Noa; graduadas del doble grado en ADE y Derecho. | Xesús Fariñas
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13/21 Las gafas de sol no faltaron para protegerse en una jornada dominada por el sol. | Xesús Fariñas
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14/21 A la sombra e hidratada espera esta graduada de ADE y Derecho. | Xesús Fariñas
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15/21 Los familiares de los graduados sacaron los abanicos para combatir las altas temperaturas. | Xesús Fariñas
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16/21 Cualquier objeto que permita combatir el calor fue visto en las graduaciones de ADE y turismo. | Xesús Fariñas
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17/21 Los graduados esperan pacientemente al acto. | Xesús Fariñas
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18/21 Uno de los graduados en Historia y Turismo acompañado de un familiar en una calurosa jornada. | Xesús Fariñas
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19/21 Sonrientes y a la sombra se mantienen los graduados de ADE del Campus Ourense. | Xesús Fariñas
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20/21 La estudiante busca a sus familiares tras el acto de graduación. | Xesús Fariñas
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21/21 Abanico en mano van los graduados a su celebración. | Xesús Fariñas

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