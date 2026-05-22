Galería | Los alumnos de ADE y Turismo se gradúan bajo un intenso calor

Una de las graduadas conversa con su invitado y combate el calor de Ourense con su abanico.

El calor hizo que los alumnos de ADE y Turismo acompañaran su graduación con abanicos, ventiladores e hidratación para combatir las altas temperaturas registradas en Ourense durante la alerta amarilla

Bajo un intenso calor los alunmos del Campus Ourense en las carreras y máster de ADE y Turismo celebraron su graduación. Las altas temperaturas en la ciudad de Ourense obligaron a graduados e invitados a echar mano de ventiladores, abanico e hidratación para combatir los más de 30º registrados.

Decenas de universitarios se despidieron de su etapa en el campus rodeados de sus compañeros y familias. Terminan su etapa formativa antes de ingresar al mercado laboral o continuar su formación con másters o doctorados. Una jornada de celebración que, inevitablemente, estuvo marcada por la alerta amarilla por calor que mantuvo a Ourense como una de las localidades con más calor.