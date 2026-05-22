Galería | Los alumnos de ADE y Turismo se gradúan bajo un intenso calor
DESPEDIDA
El calor hizo que los alumnos de ADE y Turismo acompañaran su graduación con abanicos, ventiladores e hidratación para combatir las altas temperaturas registradas en Ourense durante la alerta amarilla
Bajo un intenso calor los alunmos del Campus Ourense en las carreras y máster de ADE y Turismo celebraron su graduación. Las altas temperaturas en la ciudad de Ourense obligaron a graduados e invitados a echar mano de ventiladores, abanico e hidratación para combatir los más de 30º registrados.
Decenas de universitarios se despidieron de su etapa en el campus rodeados de sus compañeros y familias. Terminan su etapa formativa antes de ingresar al mercado laboral o continuar su formación con másters o doctorados. Una jornada de celebración que, inevitablemente, estuvo marcada por la alerta amarilla por calor que mantuvo a Ourense como una de las localidades con más calor.
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Los alumnos graduados de ADE posan todos juntos.
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Xesús Fariñas
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Parte de los alumnos de ADE del Campus Ourense en su graduación.
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Parte de los alumnos de ADE del Campus Ourense en su graduación.
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Xesús Fariñas
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Los alumnos del doble grado ADE y Derecho de la UVigo Campus Ourense.
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Los graduados del doble grado en Historia y Turismo.
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Alumnas y alumno del master universitario en planificación de turismo.
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Hugo y Anxo antes del acto de graduación de ADE Campus Ourense.
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Pablo, Ainhoa, Marcos, estudiante de ADE del Campus Ourense durante la graduación.
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Xesús Fariñas
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Damián, Iago y Javier son tres de los graduados de ADE del Campus Ourense.
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David y Elena con su banda de graduados de ADE por la UVigo Campus Ourense.
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Los graduados de ADE esperan a ingresar al recinto para su graduación.
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Íria, Valle, Raquel, Sofía, Noa; graduadas del doble grado en ADE y Derecho.
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Xesús Fariñas
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Las gafas de sol no faltaron para protegerse en una jornada dominada por el sol.
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Xesús Fariñas
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A la sombra e hidratada espera esta graduada de ADE y Derecho.
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Xesús Fariñas
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Los familiares de los graduados sacaron los abanicos para combatir las altas temperaturas.
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Xesús Fariñas
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Cualquier objeto que permita combatir el calor fue visto en las graduaciones de ADE y turismo.
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Xesús Fariñas
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Los graduados esperan pacientemente al acto.
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Uno de los graduados en Historia y Turismo acompañado de un familiar en una calurosa jornada.
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Sonrientes y a la sombra se mantienen los graduados de ADE del Campus Ourense.
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La estudiante busca a sus familiares tras el acto de graduación.
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Abanico en mano van los graduados a su celebración.
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