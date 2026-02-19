El Campus ofrece ayuda psicológica a sus alumnos

Más del 50% de los universitarios han consultado alguna vez un problema de salud mental con un profesional sanitario. Así lo señalan los datos recogidos por el Ministerio de Universidades que evidencian la elevada demanda de apoyo psicológico por parte del alumnado. En este escenario, la Universidad de Vigo lanza la convocatoria de participación en el Programa de Acompañamiento Psicológico al estudiantado de grado (PAP), en el que podrán participar 55 estudiantes de los campus de Pontevedra, Ourense y Vigo.

El programa se plantea como un acompañamiento “breve”, no como un servicio prolongado de asistencia. La intervención está limitada a 3 sesiones por estudiante, 5 en casos excepcionales si así lo consideran los profesionales a cargo.

Para poder recibir esta ayuda, es imprescindible ser estudiante de primer curso de un grado de la UVigo o encontrarse en momentos académicos críticos como la realización del TFG o de las prácticas y precisar apoyo psicológico por problemáticas derivadas directa y estrictamente de la actividad académica. El alumnado que cumpla los requisitos del programa podrá solicitar su participación hasta el próximo 26 de febrero, cumplimentando un formulario, que no constituye una evaluación clínica.

Con una primera fase centrada en la asistencia, el programa contempla además una línea preventiva de carácter formativo y psicoeducativo con actividades en cada campus. Las acciones previstas estarán enfocadas al alumnado, centrándose, en el caso de este colectivo, en la gestión de la ansiedad académica, el afrontamiento del estrés y la adaptación a la vida universitaria; y también al profesorado, orientadas a la detección temprana de señales de malestar.