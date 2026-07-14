El Campus de Ourense define sus nuevos representantes en el Claustro

El nuevo Claustro de la Universidad de Vigo, surgido tras las elecciones celebradas el pasado seis de mayo, arrancó este lunes su primera sesión oficial bajo el mandato de la rectora Carmen García Mateo. Tras constituir la Mesa de Edad y la Mesa del Claustro, se procedió a elegir a los miembros del Consello de Goberno y diferentes órganos institucionales. Con solo cuatro vacantes en las plazas reservadas a los alumnos en el máximo órgano de representación de la UVigo, será la legislatura con mayor presencia estudiantil en el Claustro. Además, Sandra María Martínez fue elegida como nueva presidenta del Consejo de Estudiantes.

En lo que respecta Ourense, debido al número de candidaturas presentadas para la formación del Consello de Campus, hubo que realizar votaciones en los dos sectores para elegir a cinco docentes (Nazaret Blanco, Paula Pérez Rodríguez, Gil Garrote, Rubén González Rodríguez y Francisco Javier Rodríguez Martínez) y a cinco estudiantes (Raquel Iglesias, Andrea Moreno, Jennifer Rodríguez Gómez, José Luis Núñez Rodríguez y Manuel Torrecilla).

En este órgano de representación de los campus no es preciso elegir representantes del PTXAS, ya que el puesto les corresponde a las dos personas más votadas. En lo que respecta a la Comisión asesora de la Defensoría Universitaria, se eligió a un representante del estudiantado (Juan Santos) y a otro del PTXAS (María Cristina Rodríguez Cendón), quedando desierto el puesto del representante del PDI al no alcanzar la mayoría.