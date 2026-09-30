El Campus de Ourense pone el foco en la tecnología aeroespacial para atajar fuegos

Drones, satélites, sistemas de teledetección y plataformas de gran altitud dejarán de ser conceptos lejanos para convertirse en las principales herramientas contra los incendios forestales, la sequía y los embates del cambio climático. Los próximos martes 8 y miércoles 9 de octubre, el Campus de Ourense se transformará en el epicentro del debate tecnológico con el VI Congreso Internacional del Campus Auga, una cita que reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar cómo la innovación espacial está revolucionando la gestión de nuestro territorio.

En un escenario global marcado por la enorme presión sobre los recursos naturales y la creciente intensidad de los fenómenos climáticos extremos, la comunidad científica busca soluciones urgentes. Lejos de quedarse en el terreno puramente teórico, este encuentro pondrá sobre la mesa aplicaciones reales y directas. A lo largo de las dos jornadas, los especialistas debatirán cómo los sistemas de observación en tiempo real permiten optimizar el rendimiento de las explotaciones agrícolas, anticipar las necesidades hídricas para una planificación eficiente del agua y, especialmente, generar modelos predictivos para la prevención y extinción de los incendios forestales.

El aspecto más visual, práctico y dinámico de la cita llegará el miércoles 9 por la mañana. A partir de las 10,15 horas, el recinto universitario acogerá varias demostraciones de vuelo y control de sistemas aéreos. Investigadores del grupo Aerolab y del proyecto Aeroganp (liderado por el Instituto de Física y Ciencias Aeroespaciales de la UVigo) mostrarán el potencial de estos vehículos no tripulados. A ellos se sumará el equipo Pegaso de la Guardia Civil, especializado en la seguridad del espacio aéreo, con una exhibición de inhibición de drones y helicópteros.

El panel de ponentes contará con investigadores de primer nivel. Estel Cardellach, del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), será la encargada de inaugurar el congreso, mientras que Rubén Moreno, ingeniero jefe en la firma Skydweller Aero, lo clausurará detallando el uso de “pseudo-satélites” para vigilar ecosistemas tras el paso de catástrofes naturales. A lo largo del evento se expondrán además cerca de una treintena de investigaciones en mesas redondas sectoriales.

Impulsada por la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, y con el respaldo de la Xunta y la Diputación de Ourense, esta cita busca sentar en la misma mesa a investigadores, empresas tecnológicas, agricultores y administraciones públicas. El reto final es lograr que los avances espaciales salgan de los laboratorios y se traduzcan en políticas reales que protejan el medio ambiente de manera inmediata.